Інфекції, викликані нетифоїдними штамами Salmonella

Сальмонельоз може проявлятися як

Гастроентерит

Черевний тиф

Бактеріємія

Вогнищеве захворювання

Гастроентерит зазвичай починається через 12–48 годин після проковтування мікроорганізмів, з нудотою та спастичним болем у животі з подальшою діареєю, гарячкою та іноді блюванням. Зазвичай стілець водянистий, але може бути пастоподібним напівтвердим. У рідкісних випадках присутній слиз або кров. Захворювання зазвичай є легким і триває від 1 до 4 днів. Іноді виникає тяжче, триваліше захворювання. Приблизно у 10–30% дорослих через декілька тижнів або місяців після припинення діареї розвивається реактивний артрит. Реактивний артрит викликає біль і набряк, як правило, у кульшових, колінних суглобах та в ахілловому сухожиллі.

Кишкова гарячка — це термін, який часто використовується як синонім черевному тифові. Кишковою гарячкою зазвичай називають форму черевного тифу, спричинену нетифоїдними бактеріями роду Salmonella підвиду S. enterica. Вона характеризується лихоманкою, прострацією та септицемією.

Бактеріємія є відносно нечастим явищем у пацієнтів з гастроентеритом, за винятком немовлят (в яких також може бути менінгіт) і людей похилого віку. Однак S. Choleraesuis, S. Typhimurium і S. Heidelberg, серед іншого, можуть викликати стійкий і часто смертельний бактеріємічний синдром тривалістю ≥ 1 тижня з тривалою гарячкою, головним болем, нездужанням та ознобом, але рідко діареєю. Стійка бактеріємія вказує на ендоваскулярну інфекцію, таку як ендокардит, або інфекцію аневризми черевної аорти, яка може виникати як ускладнення бактеріємії, викликаної Salmonella. У пацієнтів можуть відмічатися повторювані епізоди бактеріємії або інші інвазивні інфекції (наприклад, інфекційний артрит), спричинені Salmonella. Бактеріємія частіше виникає у пацієнтів з імунодефіцитом (наприклад, у хворих на ВІЛ/СНІД) і пацієнтів із гемолітичним захворюванням (наприклад, серповидно-клітинною анемією, малярією, гарячкою Оройя), у яких також більша ймовірність розвитку вогнищевої інфекції, такої як інфекційний артрит, остеомієліт, пневмонія, ендартеріїт (наприклад, інфікована аневризма аорти), ендокардит, інфекція сечовивідних шляхів, холангіт або менінгіт. Рецидивні або численні епізоди сальмонельозу у пацієнта без інших факторів ризику повинні спонукати до проведення аналізу на ВІЛ.

Сальмонельоз (ураження шкіри) Зображення Фотографія люб'язно надана доктором Томасом Ф. Селлерсом (Thomas F. Sellers), університет Еморі, через бібліотеку зображень громадського здоров'я Центрів з контролю та профілактики захворювань.

Вогнищевий сальмонельозможе виникати з або без стійкої бактеріємії, викликає біль у ураженому органі або іррадіює з нього, уражає шлунково-кишковий тракт (печінка, жовчний міхур, апендикс), ендотеліальні поверхні (наприклад, атеросклеротичні бляшки, ілеофеморальні аневризми або аневризми аорти, клапани серця), перикард, мозкові оболонки, легені, суглоби, кістки, сечостатеві шляхи або м’які тканини. Іноді може відбуватися інфікування вже існуючих солідних пухлин з утворенням абсцесів, які, у свою чергу, можуть ставати джерелом сальмонельозної бактеріємії. S. Choleraesuis та S. Typhimurium є найпоширенішими причинами вогнищевої інфекції.