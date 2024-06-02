Легіонельози

Пряме фарбування флуоресцентними антитілами

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Посів мокротиння або рідини бронхоальвеолярного лаважу з використанням специфічних живильних середовищ

Швидкий аналіз сечі на антигени (тільки для L. pneumophila серогрупи 1)

Час від часу використовується пряме фарбування флуоресцентними антитілами харкотиння або рідини від бронхоальвеолярного лаважу, але воно потребує експертної оцінки. Крім того, доступна ПЛР із ДНК-зондами, що може допомогти визначити шляхи передачі.

Аналіз сечі на антигени є на 60–95% чутливим і на > 98% специфічним через 3 дні після появи симптомів, але виявляє лише L. pneumophila серогрупи 1 (1), на долю якої припадає 65–90% випадків (2, 3). Парні дослідження антитіл у гострій фазі та фазі реконвалесценції можуть призвести до відстроченої діагностики. Діагностичними вважаються 4-разове зростання титру антитіл або титр антитіл у гострій фазі ≥ 1:128.

Діагноз хвороби легіонерів виставляється за результатами посіву харкотиння або рідини від бронхоальвеолярного лаважу з чутливістю від 20 до 95% залежно від тяжкості захворювання. Посіви крові є ненадійними. Потрібні специфічні живильні середовища. Повільний ріст на лабораторних середовищах може затримати ідентифікацію на 3–5 днів.

Хвороба легіонерів (рентгенологічне дослідження органів грудної кліт... Зображення КАВАЛЛІНІ ДЖЕЙМС (CAVALLINI JAMES) / BSIP / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Необхідно провести рентгенологічне дослідження органів грудної клітки. Зазвичай воно виявляє плями та швидко асиметрично прогресуючі інфільтрати (навіть на фоні ефективної антибіотикотерапії) з невеликим плевральним випотом або без нього.

Відхилення лабораторних показників часто включають гіпонатріємію, гіпофосфатемію, підвищені рівні амінотрансферази та С-реактивного білка.