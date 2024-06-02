(гемофільні інфекції)

Види грамнегативних кокобацилярних бактерій Haemophilus викликають численні легкі та серйозні інфекції, включаючи бактеріємію, менінгіт, пневмонію, синусит, середній отит, флегмону та епіглотит. Діагноз встановлюється за допомогою посіву, тестів ампліфікації нуклеїнових кислот і серотипування. Лікування полягає у застосуванні антибіотиків.

Багато видів Haemophilus є нормальною флорою верхніх дихальних шляхів і рідко викликають захворювання. Патогенні штами проникають у верхні дихальні шляхи шляхом вдихання крапель або прямого контакту. В неімунних популяціях поширення відбувається швидко.

Діти, особливо чоловічої статі, мають найвищий ризик розвитку серйозної інфекції. Чорношкірі та індіанці також піддаються підвищеному ризику інфікування, але більша частина цього підвищення ризику, ймовірно, відображає відмінності в охороні здоров'я або в соціальних детермінантах здоров'я. Занадто скупчені умови проживання і відвідування дитячих садочків є сприяючими факторами розвитку інфекції, як і імунодефіцитні стани, аспленія та серповидноклітина анемія.

Існує кілька патогенних видів Haemophilus. Найпоширенішим із них є H. influenzae, який має 6 капсульних серотипів (a–f) і численні некапсульні штами, які неможливо типувати. До початку застосування кон'югованої вакцини проти H. influenzae типу b (Hib) більшість випадків серйозного інвазивного захворювання були викликані типом b.

Діагностика гемофільних інфекцій Посіви

Тести ампліфікації нуклеїнових кислот (NAAT)

Іноді серотипування Діагноз гемофільних інфекцій виставляється за результатами посіву крові та фізіологічних рідин. NAAT допомагають ідентифікувати патогенні мікроорганізми, що викликають менінгіт. Штами, що задіяні в інвазивному захворюванні, повинні серотипуватися.

Лікування гемофільних інфекцій Різні антибіотики залежно від локалізації та тяжкості інфекції Лікування гемофільних інфекцій залежить від природи та локалізації інфекції, але для лікування інвазивних захворювань використовуються комбіновані препарати бета-лактамів з інгібіторами бета-лактамази й цефалоспорини другого та третього покоління. Кон'югована вакцина проти Hib помітно знизила частоту бактеріємії та інших інвазивних інфекцій. Дітей з серйозним захворюванням госпіталізують із респіраторною краплинною ізоляцією протягом 24 годин після початку використання антибіотиків. Вибір антибіотиків сильно залежить від локалізації інфекції та вимагає визначення чутливості мікроорганізмів. Багато ізолятів у Сполучених Штатах Америки виробляють бета-лактамазу (наприклад, > 50% є резистентними до ампіциліну). При інвазивному захворюванні, включаючи менінгіт, рекомендується застосування цефотаксиму або цефтріаксону. При менш серйозних інфекціях зазвичай ефективні пероральні цефалоспорини (за винятком цефалоспоринів першого покоління, таких як цефалексин), азитроміцин або інші макроліди, амоксицилін/клавуланат, омадацилін та лефамулін. (Специфічні рекомендації наведені у розділах із інформацією про окремі захворювання). Цефотаксим і цефтріаксон усувають респіраторне носійство H. influenzae, але інші антибіотики, що використовуються для лікування системної інфекції, не є такими ефективними. Таким чином, діти з інвазивним Hib-захворюванням, які не отримували лікування цефотаксимом або цефтріаксоном, повинні отримати рифампін одразу після завершення лікування, якщо їх вік < 2 років або вони живуть з кимось, хто схильний до інвазивного Hib-захворювання.

Профілактика гемофільних інфекцій Для дітей віком ≥ 2 місяців доступні кон'юговані вакцини проти Hib (одновалентні або в комбінації з іншими дитячими вакцинами), які знизили частоту інвазивних інфекцій (таких як менінгіт, епіглотит, бактеріємія) на 99%. Первинна серія проводиться у віці 2, 4 та 6 місяців або у віці 2 та 4 місяці, залежно від препарату вакцини. При застосуванні будь-якого препарату показана бустерна доза у віці від 12 до 15 місяців. Побутові контакти пацієнтів з інвазивним Hib-захворюванням можуть мати безсимптомне носійство H. influenzae. Неімунізовані або неповністю імунізовані домашні контакти віком < 4 років знаходяться в групі ризику захворювання і повинні отримати дозу вакцини. Крім того, всі члени родини (крім вагітних жінок) повинні отримувати профілактику пероральним рифампіном у дозі 600 мг (20 мг/кг для дітей віком ≥ 1 місяця; 10 мг/кг для дітей віком < 1 місяця) один раз на добу протягом 4 днів. Контакти у будинках перестарілих або дитячих садочках повинні отримувати профілактику, якщо протягом 60 днів виникли ≥ 2 випадків інвазивної хвороби. Користь профілактики лише за 1 випадку інвазійного захворювання не встановлена.

Ключові моменти Декілька видів Haemophilus є патогенними; найпоширенішим видом є H. influenzae .

H. influenzae викликає багато видів інфекцій слизової оболонки і, рідше, інвазивну інфекцію, в основному у дітей.

Вибір антибіотиків сильно залежить від локалізації інфекції та вимагає визначення чутливості мікроорганізмів.

Кон'юговані вакцини проти H. influenzae типу b (Hib), які вводяться в рамках стандартної імунізації дітям віком ≥ 2 місяців, знизили частоту інвазивних інфекцій на 99%.

Близькі контакти можуть бути безсимптомними носіями H. influenzae і зазвичай отримують профілактику рифампіном.