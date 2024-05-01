Цефалоспорини добре проникають у більшість біологічних рідин і позаклітинну рідину більшості тканин, особливо за наявності запалення (що посилює дифузію). Однак єдиними цефалоспоринами, які досягають у спинномозковій рідині рівнів, достатньо високих для лікування менінгіту, є

Цефтріаксон

Цефотаксим

Цефтазидим

Цефепім

Усі цефалоспорини погано проникають у внутрішньоклітинну рідину та в склисте тіло.

Більшість цефалоспоринів виділяються переважно із сечею, тому їхні дози в пацієнтів із нирковою недостатністю необхідно коригувати. Цефоперазон і цефтріаксон, які значною мірою виділяються із жовчю, не потребують такої корекції дози.