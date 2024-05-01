Загальні відомості про бета-лактамні антибіотики

Бета-лактамази — це різноманітний клас ферментів, що виробляються бактеріями, і вони розщеплюють бета-лактамне кільце, інактивуючи бета-лактамний антибіотик. Деякі бета-лактамази кодуються мобільними генетичними елементами (наприклад, плазмідами), інші — кодуються хромосомами. Вироблення бета-лактамази є одним з найбільш клінічно важливих механізмів резистентності грамнегативних бактерійних патогенів. Розуміння найпоширеніших типів бета-лактамаз, що виробляються різними збудниками, може допомогти з інтерпретацією чутливості, прийняттям терапевтичних рішень і визначенням методів інфекційного контролю.

Існують тисячі різних типів бета-лактамаз, існує кілька схем класифікації, але схема класифікації Амблера є найбільш широко використовуваною. Він групує бета-лактамази за класами на основі молекулярної гомології. Класи A, C і D містять залишок серину в активному центрі, тоді як ферменти класу B містять в активному центрі цинк, тобто є метало-бета-лактамазами (MBL). Клас A включає бета-лактамази (BL) розширеного спектра (ESBL) і карбапенемази Klebsiella pneumoniae (KPC), клас B включає MBL (NDM, IMP і VIM), клас C включає AmpC, а клас D включає оксацилінази (OXA).

Клас А за класифікацією Амблера Бета-лактамази розширеного спектра (ESBL), включаючи ферменти TEM, SHV, CTX-M і GES, є ферментами, що кодуються плазмідами, які в основному зустрічаються у видів Klebsiella, Escherichia coli та інших Enterobacterales. ESBL можуть гідролізувати пеніциліни розширеного спектра (наприклад, піперацилін), більшість цефалоспоринів (цефаміцини не гідролізуються більшістю ESBL) і монобактами. Карбапенемази Klebsiella pneumoniae (KPC) подібні до ESBL, за винятком того, що вони також гідролізують карбапенеми. Ці ферменти вперше з'явилися в K. pneumoniae, але поширилися на інші Enterobacterales.

Клас В за класифікацією Амблера Метало-бета-лактамази (MBL), включаючи VIM, IMP і NDM, використовують іон цинку для гідролізу всіх бета-лактамів, включаючи карбапенеми, за винятком монобактаму азтреонаму. У деяких мікроорганізмів MBL можуть кодуватися хромосомами, як наприклад MBL L1 Stenotrophomonas maltophilia. Здатність до їх синтезу може бути набутою, наприклад у різних грамнегативних мікроорганізмів, у тому числі видів Klebsiella, Pseudomonas та Acinetobacter. Ці ферменти не інгібуються доступними на даний момент інгібіторами бета-лактамаз.

Клас С за класифікацією Амблера Ферменти AmpC гідролізують більшість цефалоспоринів (за винятком цефепіму), цефаміцинів (наприклад, цефокситин, цефотетан), монобактамів (наприклад, азтреонам) і пеніцилінів. Бета-лактамаза AmpC може кодуватися хромосомами або плазмідами. Хромосомна експресія AmpC може індукуватися певними антибактеріальними препаратами або ставати конститутивною (тобто надмірно продукуючою) у дерепресованих мутантів. Експресія AmpC, що кодується плазмідами, також є конститутивною та може поширюватися серед бактерій, які зазвичай не мають цієї бета-лактамази, таких як Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae та Proteus mirabilis. Ізоляти з індуцибельною експресією AmpC спочатку можуть виявитися чутливими до цефалоспоринів третього покоління, що може ускладнювати рішення про лікування, особливо для Enterobacterales. Enterobacter cloacae, K. aerogenes і Citrobacter freundii слід розглядати як носіїв індуцибельної AmpC, при цьому слід уникати застосування цефалоспоринів третьоо покоління незалежно від результатів визначення чутливості. Proteus vulgaris, Morganella morganii, Serratia marcescens і види Providencia також можуть надмірно продукувати AmpC, але клінічно значуща експресія менш поширена.