Інфекції, викликані Escherichia coli

Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ; найчастіше)

Кишкова інфекція (певні штами)

Інвазивна інфекція (рідко, за винятком новонароджених)

Інфекція в інших місцях

Найчастіше E. coli викликає інфекції сечовивідних шляхів, які зазвичай є висхідними (тобто з промежини через уретру). E. coli також можуть викликати простатит і запальне захворювання органів малого тазу.

E. coli заселяють шлунково-кишковий тракт у нормі, однак деякі штами отримали гени, які дозволяють їм викликати кишкову інфекцію. При споживанні такі штами можуть викликати діарею:

Ентерогеморагічні: ці штами (включаючи серотип O157:H7 та інші) продукують кілька цитотоксинів, нейротоксинів та ентеротоксинів, включаючи шигатоксин (веротоксин), та викликають криваву діарею, в 2–7% випадків розвивається гемолітико-уремічний синдром. Зараження такими штамами найчастіше відбувалося при споживанні недовареного яловичого фаршу, але також вони можуть отримуватися від інфікованих людей фекально-оральним шляхом, коли гігієна є недостатньою.

Ентеротоксикогенні: ці штами можуть викликати водянисту діарею, особливо у немовлят і мандрівників (діарея мандрівників).

Ентероінвазивні: ці штами можуть викликати запальну діарею.

Ентеропатогенні: ці штами можуть викликати водянисту діарею, особливо у немовлят.

Ентероагрегативні: деякі штами стають потенційно важливими причинами стійкої діареї у хворих на ВІЛ/СНІД і дітей у тропічних районах.

Інші штами можуть викликати позакишкову інфекцію, якщо порушуються нормальні кишкові анатомічні бар’єри (наприклад, через ішемію, запальне захворювання кишечника, дивертикуліт товстої кишки або травму), у цьому випадку мікроорганізм може поширюватися на сусідні структури або проникати в кровотік. Також виникають гепатобіліарні, перитонеальні, шкірні та легеневі інфекції. Бактеріємія E. coli також може виникати без очевидних вхідних воріт.

У новонароджених, особливо недоношених дітей, часто зустрічаються викликані E. coliбактеріємія та менінгіт (зазвичай спричинені штамами з капсульним антигеном K1, маркером нейроінвазивності).