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Інфекції, викликані протеями

ЗаLarry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Переглянуто/перевірено черв. 2024

Протеї — це нормальна фекальна флора, яка часто викликає інфекцію у пацієнтів, нормальна флора яких була порушена антибіотикотерапією.

    До протеїв відносяться щонайменше 3 роди грамнегативних мікроорганізмів:

    • Proteus: P. mirabilis, P. vulgaris та P. myxofaciens

    • Morganella: M. morganii

    • Providencia: P. rettgeri, P. alcalifaciens та P. stuartii

    Однак більшість інфекцій в людини викликає P. mirabilis. Ці мікроорганізми є нормальною фекальною флорою та присутні в ґрунті та воді. Вони часто присутні у поверхневих ранах, виділеннях із вух (незалежно від того, походять вони із зовнішнього, середнього чи внутрішнього вуха) і в харкотинні, особливо у пацієнтів, нормальна флора яких була знищена антибіотикотерапією. Вони можуть викликати бактеріємію та глибокі інфекції, особливо у вухах і сосцевидних пазухах, черевній порожнині та сечових шляхах пацієнтів із хронічними інфекціями сечовивідних шляхів або з камінням у нирках або сечовому міхурі. Мікроорганізми Proteus виробляють уреазу, яка гідролізує сечовину, що призводить до залужнення сечі та утворення струвітних (магнієво-амонієво-фосфатних) каменів.

    P. mirabilis часто чутливий до ампіциліну, карбеніциліну, тикарциліну, піперациліну, цефалоспоринів, фторхінолонів та аміноглікозидів, але є резистентним до тетрациклінів та нітрофурантоїну. Мультирезистентний P. mirabilis є зростаючою проблемою.

    Індол-позитивні види (P. vulgaris, M. morganii, P. rettgeri) як правило є більш стійкими, але зазвичай вони чутливі до фторхінолонів, карбапенемів, піперациліну/тазобактаму, цефалоспоринів третього покоління та цефіксиму.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.