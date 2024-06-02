Інфекції, викликані протеями

Протеї — це нормальна фекальна флора, яка часто викликає інфекцію у пацієнтів, нормальна флора яких була порушена антибіотикотерапією.

До протеїв відносяться щонайменше 3 роди грамнегативних мікроорганізмів:

Proteus : P. mirabilis , P. vulgaris та P. myxofaciens

Morganella : M. morganii

Providencia: P. rettgeri, P. alcalifaciens та P. stuartii

Однак більшість інфекцій в людини викликає P. mirabilis. Ці мікроорганізми є нормальною фекальною флорою та присутні в ґрунті та воді. Вони часто присутні у поверхневих ранах, виділеннях із вух (незалежно від того, походять вони із зовнішнього, середнього чи внутрішнього вуха) і в харкотинні, особливо у пацієнтів, нормальна флора яких була знищена антибіотикотерапією. Вони можуть викликати бактеріємію та глибокі інфекції, особливо у вухах і сосцевидних пазухах, черевній порожнині та сечових шляхах пацієнтів із хронічними інфекціями сечовивідних шляхів або з камінням у нирках або сечовому міхурі. Мікроорганізми Proteus виробляють уреазу, яка гідролізує сечовину, що призводить до залужнення сечі та утворення струвітних (магнієво-амонієво-фосфатних) каменів.

P. mirabilis часто чутливий до ампіциліну, карбеніциліну, тикарциліну, піперациліну, цефалоспоринів, фторхінолонів та аміноглікозидів, але є резистентним до тетрациклінів та нітрофурантоїну. Мультирезистентний P. mirabilis є зростаючою проблемою.

Індол-позитивні види (P. vulgaris, M. morganii, P. rettgeri) як правило є більш стійкими, але зазвичай вони чутливі до фторхінолонів, карбапенемів, піперациліну/тазобактаму, цефалоспоринів третього покоління та цефіксиму.