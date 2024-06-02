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Знайомство з грамнегативними бацилами

ЗаLarry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Переглянуто/перевірено черв. 2024

    Грамнегативні бацили відповідають за численні захворювання. Деякі з них є коменсальними мікроорганізмами, присутніми серед нормальної кишкової флори. Ці коменсальні мікроорганізми, а також інші мікроорганізми з таких резервуарів, як тваринний світ та оточуюче середовище, можуть викликати захворювання.

    Діарея, перитоніт, а також інфекції сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних шляхів та кровотоку зазвичай викликаються грамнегативними бацилами.

    Грамнегативні бактерії викликають чуму, холеру та черевний тиф. Ці інфекції рідко зустрічаються в Сполучених Штатах Америки, але є більш поширеними в регіонах світу, які страждають від незадовільних санітарно-гігієнічних умов та/або від уживання непридатної для пиття води чи продуктів харчування. Ці інфекції можуть бути серйозними.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.