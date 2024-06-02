Інфекції, викликані Klebsiella, Enterobacter і Serratia

Грамнегативні бактерії Klebsiella, Enterobacter та Serratia є тісно пов'язаними з нормальною кишковою флорою, яка рідко викликає захворювання в імунокомпетентних людей. Діагноз виставляється за результатами посіву. Лікування полягає у застосуванні антибіотиків.
Klebsiella, Enterobacter і Serratia є членами родини Enterobacterales (раніше Enterobacteriaceae).
Інфекції, викликані цими трьома бактеріями, часто є внутрішньолікарняними та виникають переважно у пацієнтів зі зниженою стійкістю до інфекції (наприклад, основні захворювання, постійні катетери та пристрої). Ці бактерії можуть викликати широкий спектр інфекцій, включаючи бактеріємію, хірургічні ранові інфекції, інфікування внутрішньосудинних катетерів, а також інфекції дихальних або сечовивідних шляхів, які проявляються як пневмонія, цистит або пієлонефрит, і які можуть прогресувати до абсцесу легень, емпієми, бактеріємії та сепсису, як зазначено нижче:
Пневмонія, викликана Klebsiella, є рідкісним та тяжким захворюванням, часто з харкотинням темно-коричневого кольору або у вигляді желе з червоної смородини, утворенням абсцесів легень та емпіємою, найчастіше зустрічається серед осіб із діабетом та осіб із розладом, пов'язаним із вживанням алкоголю. Вона також може спричинити первинний позалікарняний абсцес печінки.
Serratia, особливо S. marcescens, має більшу спорідненість до сечовивідних шляхів, але також часто виділяється з дихальних шляхів і ран.
Enterobacter найчастіше викликає нозокоміальні інфекції (респіраторні, інфекції сечових шляхів та кровотоку), але може спричиняти середній отит, флегмону та неонатальний сепсис.
Діагноз виставляється за результатами посіву крові та/або інших інфікованих тканин чи накопичень рідини. Також проводиться визначення чутливості до антибіотиків.
Лікування
Антибіотики на основі результатів визначення чутливості мікроорганізмів
Лікування полягає у застосуванні цефалоспоринів третього покоління, цефепіму, карбапенемів, фторхінолонів, піперациліну/тазобактаму або аміноглікозидів. Однак, оскільки деякі ізоляти резистентні до багатьох антибіотиків, вкрай важливу роль відіграє визначення їх чутливості.
Штами Klebsiella, які продукують бета-лактамазу широкого спектру (БЛШС), можуть виробляти стійкість до цефалоспоринів під час лікування, особливо цефтазидимом. Ці БЛШС-штами інгібуються в різному ступені інгібіторами бета-лактамази (наприклад, сульбактамом, тазобактамом, клавунатом, ваборбактамом, авібактамом). Види K. pneumoniae, що виробляють карбапенемазу (KPC), були виділені в усьому світі, що робить лікування деяких інфекцій дуже проблематичним. Активністю проти ізолятів KPC володіють цефтазидим/авібактам, іміпенем/релебактам і меропенем/ваборбактам (в склад яких входять нові інгібітори бета-лактамаз, які також інгібують карбапенемази KPC), а також еравациклін та цефідерокол.
Штами Enterobacter можуть ставати стійкими до більшості бета-лактамних антибіотиків, включаючи цефалоспорини третього покоління; бета-лактамазний фермент, який вони виробляють (бета-лактамаза AmpC), не інгібується звичайними інгібіторами бета-лактамази (клавунат, тазобактам, сульбактам). Однак ці штами Enterobacter можуть бути чутливими до карбапенемів (таких як іміпенем, меропенем, дорипенем, ертапенем). Також були виявлені резистентні до карбапенемів Enterobacterales. У деяких випадках цефтазидим/авібактам, меропенем/ваборбактам, іміпенем/релебактам, тайгециклін, еравациклін, цефідерокол і, можливо, колістин можуть бути єдиними активними антибіотиками (1).
(Див. також Рекомендації щодо лікування стійких до антимікробних препаратів грамнегативних інфекцій від Американське товариство інфекційних хвороб за 2023 рік).
Довідковий матеріал щодо лікування
1. Thaden JT, Pogue JM, Kaye KS: Role of newer and re-emerging older agents in the treatment of infections caused by carbapenem-resistant Enterobacteriaceae. Virulence 8(4):403–416, 2017. doi: 10.1080/21505594.2016.1207834
Додаткова інформація
Може бути корисним наведений нижче англомовний ресурс. Зверніть увагу, що ПОСІБНИКИ не несуть відповідальності за зміст цього ресурсу.
Американське товариство інфекційних хвороб (IDSA): рекомендації щодо лікування стійких до антимікробних препаратів грамнегативних інфекцій (2023 рік)