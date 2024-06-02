Інфекції, викликані Klebsiella, Enterobacter і Serratia

Антибіотики на основі результатів визначення чутливості мікроорганізмів

Лікування полягає у застосуванні цефалоспоринів третього покоління, цефепіму, карбапенемів, фторхінолонів, піперациліну/тазобактаму або аміноглікозидів. Однак, оскільки деякі ізоляти резистентні до багатьох антибіотиків, вкрай важливу роль відіграє визначення їх чутливості.

Штами Klebsiella, які продукують бета-лактамазу широкого спектру (БЛШС), можуть виробляти стійкість до цефалоспоринів під час лікування, особливо цефтазидимом. Ці БЛШС-штами інгібуються в різному ступені інгібіторами бета-лактамази (наприклад, сульбактамом, тазобактамом, клавунатом, ваборбактамом, авібактамом). Види K. pneumoniae, що виробляють карбапенемазу (KPC), були виділені в усьому світі, що робить лікування деяких інфекцій дуже проблематичним. Активністю проти ізолятів KPC володіють цефтазидим/авібактам, іміпенем/релебактам і меропенем/ваборбактам (в склад яких входять нові інгібітори бета-лактамаз, які також інгібують карбапенемази KPC), а також еравациклін та цефідерокол.

Штами Enterobacter можуть ставати стійкими до більшості бета-лактамних антибіотиків, включаючи цефалоспорини третього покоління; бета-лактамазний фермент, який вони виробляють (бета-лактамаза AmpC), не інгібується звичайними інгібіторами бета-лактамази (клавунат, тазобактам, сульбактам). Однак ці штами Enterobacter можуть бути чутливими до карбапенемів (таких як іміпенем, меропенем, дорипенем, ертапенем). Також були виявлені резистентні до карбапенемів Enterobacterales. У деяких випадках цефтазидим/авібактам, меропенем/ваборбактам, іміпенем/релебактам, тайгециклін, еравациклін, цефідерокол і, можливо, колістин можуть бути єдиними активними антибіотиками (1).

(Див. також Рекомендації щодо лікування стійких до антимікробних препаратів грамнегативних інфекцій від Американське товариство інфекційних хвороб за 2023 рік).