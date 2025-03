Pseudoipoaldosteronismo di tipo I

Alta dieta di sodio e talvolta fludrocortisone

Una dieta ricca di sodio aiuta a mantenere il volume e la pressione arteriosa e aumenta l'escrezione di potassio. Se la dieta risulta inefficace, può essere somministrato fludrocortisone da 0,5 a 1,0 mg per via orale 2 volte/die o da 1 a 2 mg per via orale 1 volta/die.