Tachicardie sopraventricolari (parossistiche) da rientro

La tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare si verifica il più delle volte in soggetti altrimenti sani. Il più delle volte è scatenata da un battito atriale prematuro (extrasistole). Il nodo atrioventricolare ha molteplici estensioni che servono da percorsi per le attivazioni atriali per entrare nel nodo atrioventricolare. Nella maggior parte delle persone, l'estensione superiore/anteriore bypassa la maggior parte del nodo atrioventricolare e il tempo di conduzione anterogrado verso il sistema di His-Purkinje e i ventricoli è breve (una via veloce) mentre l'estensione inferiore/posteriore utilizza tutto il nodo atrioventricolare e il tempo di conduzione verso il sistema di His-Purkinje e i ventricoli è lungo (una via lenta).

La via rapida tende ad avere un periodo refrattario più lungo, il che blocca la trasmissione anterograda di una depolarizzazione atriale prematura a intervalli AA più lunghi, mentre la via lenta tende ad avere un periodo refrattario più breve, il che blocca la trasmissione anterograda di una depolarizzazione atriale prematura a intervalli AA più brevi. A un intervallo di accoppiamento della depolarizzazione dell'extrasistole atriale più lungo del periodo refrattario di entrambe le vie, la trasmissione anterograda attraverso la via veloce raggiunge il sistema di His-Purkinje e i ventricoli mentre la trasmissione anterograda attraverso la via lenta trova il sistema di His-Purkinje in situazione refrattaria, essendo appena stato attivato dalla via rapida, e la trasmissione della via lenta è bloccata. L'ECG mostra un normale intervallo PR per questo battito.

A un intervallo di accoppiamento della depolarizzazione atriale prematura più breve del periodo refrattario di entrambe le vie, nessuna trasmissione anterograda raggiunge il sistema di His-Purkinje e i ventricoli. L'ECG mostra un'extrasistole atriale bloccata. Per un intervallo di accoppiamento della depolarizzazione atriale prematura inferiore al periodo refrattario della via veloce ma più lungo del periodo refrattario della via lenta, la trasmissione della via veloce anterograda viene bloccata, ma la conduzione della via lenta anterograda procede. L'ECG mostra un improvviso aumento dell'intervallo PR per questo battito (vedi figura Innesco di una tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare).

Innesco di una tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare

Quando la conduzione anterograda attraverso la via lenta è sufficientemente lenta, può trovare la porzione inferiore della via veloce pronta a condurre, ma ora in direzione retrograda. Quando questa trasmissione retrograda rapida trova la porzione superiore della via lenta pronta a condurre di nuovo in conduzione anterograda, si verifica un rientro del nodo atrioventricolare intorno e intorno. L'ECG mostra quindi una tachicardia rapida, regolare. Tale rientro nodale atrioventricolare tipico, o lento-veloce, è il solito (90%) tipo di rientro nodale atrioventricolare (2). Meno frequentemente, e più spesso indotta da un battito prematuro ventricolare, il rientro avviene nella direzione opposta (rientro nodale atipico atrioventricolare o atrioventricolare rapido-lento).