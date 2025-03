Controllo della frequenza con farmaci

Controllo del ritmo con cardioversione, farmaci o ablazione

Prevenzione del tromboembolismo

Il trattamento del flutter atriale mira al controllo della frequenza ventricolare, al controllo del ritmo e alla prevenzione del tromboembolismo.

Il controllo farmacologico della frequenza è più difficile da ottenere nel flutter atriale che nella fibrillazione. Così, per la maggior parte dei pazienti, la conversione elettrica (con cardioversione elettrica sincronizzata o overdrive pacing) è il trattamento di scelta per un episodio di recente insorgenza ed è obbligatoria nei casi con conduzione atrioventricolare 1:1 o con compromissione emodinamica. In genere, la conversione a bassa energia (50 joule) è efficace. Come nella fibrillazione atriale, è necessaria l'anticoagulazione prima della cardioversione (1).

Se per ripristinare il ritmo sinusale vengono impiegati i farmaci, bisogna prima controllare la frequenza con i beta-bloccanti o i calcio-antagonisti non-diidropiridinici (p. es., verapamil, diltiazem). Molti degli farmaci antiaritmici che si usano per ripristinare il ritmo sinusale (specialmente quelli di classe Ia e Ic) possono rallentare il flutter atriale, ridurre la refrattarietà del nodo atrioventricolare (per la loro azione vagolitica) o fare entrambe le cose, in maniera tale da permettere una conduzione 1:1 con paradossale aumento della frequenza ventricolare e quindi della compromissione emodinamica. Questi farmaci possono essere utilizzati per il mantenimento del ritmo sinusale a lungo termine, necessari per prevenire le recidive in associazione con i farmaci per prolungare la refrattarietà del nodo atrioventricolare (di classe II, III, IV o digossina) (1).

Un sistema di stimolazione antitachicardica è un'alternativa all'uso a lungo termine di antiaritmici ed è una terapia rara utilizzata in pazienti con flutter atriale e un'indicazione indipendente per la stimolazione, come una bradicardia, che non sono ammissibili o in cui altri approcci per il controllo del ritmo hanno fallito.

Le procedure ablative ideate per interrompere il circuito di rientro atriale, sono efficaci nel prevenire il flutter atriale, soprattutto la forma tipica. Poiché il tipico flutter atriale dipende da una conduzione attraverso un istmo cavotricuspidale relativamente stretto, il posizionamento di una linea di ablazione del blocco attraverso l'istmo guarirà il tipico flutter atriale in > 95% dei pazienti. Tuttavia, la fibrillazione atriale può recidivare in fino al 60% dei pazienti nei 10 anni che seguono un'ablazione efficace del flutter atriale (2).

Per prevenire il tromboembolismo, i pazienti con flutter atriale permanente o recidivante richiedono un anticoagulante orale (warfarin titolato a un rapporto internazionale normalizzato [INR] compreso fra 2 e 3, un inibitore diretto della trombina o un inibitore del fattore Xa). La scelta fra le terapie si basa sulle stesse considerazioni fatte come nel trattamento per la fibrillazione atriale (1).