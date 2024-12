La valvuloplastica con palloncino viene riservata soprattutto ai bambini e ai giovani adulti con stenosi aortica congenita.

Nei pazienti anziani non candidabili a chirurgia, la valvuloplastica con pallone è stata usata come ponte verso la sostituzione della valvola, ma questa procedura ha un alto tasso di complicanze e fornisce solo un sollievo temporaneo. L'impianto della valvola transcatetere, che può essere fatto con un simile rischio procedurale, anche in pazienti malati, ad alto rischio è più comunemente eseguito.

La sostituzione chirurgica della valvola aortica di solito comporta la sostituzione con una valvola meccanica o biologica. Nei pazienti giovani, può anche essere utilizzata la valvola polmonare del paziente stesso, con una bioprotesi poi utilizzata per sostituire la valvola polmonare (procedura di Ross). Il vantaggio dell'intervento di Ross piuttosto che della sostituzione chirurgica della valvola aortica di sostituire solo la valvola aortica è la maggiore durata della procedura. La valvola esposta alla pressione sistemica è la valvola polmonare del paziente e questa dura più a lungo rispetto alle altre valvole sostitutive. La bioprotesi in posizione polmonare tende a durare anche a lungo.

L'impianto valvolare aortico transcatetere (percutaneo) (TAVI, transcatheter aortic valve implantation) (a volte chiamato sostituzione transcatetere della valvola aortica o TAVR [transcatheter aortic valve replacement]) è un metodo meno invasivo di sostituzione della valvola aortica.

Le valvole TAVI sono costruite in modo diverso rispetto alle valvole SAVR; le valvole TAVI sono inserite attraverso un'arteria in una configurazione collassata fino al sito della valvola aortica e sono quindi espanse per sostituire la valvola aortica stenotica.

La scelta è tra il rischio iniziale e la morbilità della sostituzione valvolare aortica chirurgica rispetto alla durata sconosciuta delle valvole dell'impianto valvolare aortico transcatetere oltre i 5 anni. Le linee guida per informare un processo decisionale condiviso suggeriscono una sostituzione valvolare aortica chirurgica per i pazienti < 65 anni di età; l'impianto valvolare aortico transcatetere è preferito per i pazienti adatti all'approccio transfemorale che hanno > 80 anni di età o che hanno un'aspettativa di vita < 10 anni. Nei pazienti di età compresa tra 65 e 80 anni che sono adatti per l'impianto valvolare aortico transcatetere transfemorale, la decisione in merito alla sostituzione valvolare aortica chirurgica o all'impianto valvolare aortico transcatetere è determinata in base alle caratteristiche individuali del paziente (1). Se le arterie del paziente non sono adatte alla via transfemorale, si preferisce la sostituzione valvolare aortica chirurgica a condizione che il rischio chirurgico non sia proibitivo.

Nei pazienti con un'aspettativa di vita di < 1 anno anche con una procedura di successo, l'intervento non è raccomandato.

Rispetto alla sostituzione valvolare aortica chirurgica, l'impianto valvolare aortico transcatetere transfemorale ha una più bassa mortalità a breve termine e un minor rischio di ictus, sanguinamento maggiore e fibrillazione atriale. L'impianto valvolare aortico transcatetere richiede anche una degenza ospedaliera più breve, causa meno dolore e permette un più rapido ritorno all'attività; tuttavia, esso aumenta anche le complicanze vascolari e il rigurgito paravalvolare e aumenta la necessità di impianto di un pacemaker permanente e di un intervento valvolare precoce.

La valutazione preoperatoria per la coronaropatia è raccomandata, in modo che l'intervento di bypass aorto-coronarico e la sostituzione valvolare, se indicati, possano essere eseguiti durante la stessa seduta operatoria.

Una protesi biologica in posizione aortica richiede una terapia anticoagulante da 3 a 6 mesi nel periodo postoperatorio, ma una valvola meccanica la richiede a vita con l'utilizzo di warfarin. Gli anticoagulanti orali ad azione diretta sono inefficaci e non devono essere usati (vedi anche Anticoagulazione per pazienti con valvola cardiaca protesica).