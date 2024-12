L'insufficienza mitralica acuta richiede una riparazione o una sostituzione della valvola mitrale in urgenza, con concomitante rivascolarizzazione coronarica se necessaria. In attesa dell'intervento chirurgico, possono essere utilizzati il nitroprussiato e la nitroglicerina in infusione o il contropulsatore aortico per ridurre il post carico, migliorando così il volume di eiezione sistolico e riducendo il volume ventricolare e il volume rigurgitante.

L'insufficienza mitralica primaria cronica grave necessita dell'intervento al momento della comparsa dei sintomi o di scompenso del ventricolo sinistro (frazione di eiezione ≤ 60% o diametro telesistolico del ventricolo sinistro ≥ 40 mm). Anche in assenza di questi eventi scatenanti, l'intervento può essere utile quando il rischio chirurgico è basso e la morfologia della valvola suggerisce un'elevata probabilità di successo della riparazione. La fibrillazione atriale, l'ipertensione polmonare, il lembo fluttuante e la dilatazione atriale sinistra non sono indicazioni per l'intervento (1). Quando la frazione di eiezione scende a < 30%, il rischio chirurgico è alto, rendendo necessario un'attenta valutazione del rischio e del beneficio.

L'insufficienza mitralica cronica secondaria ha meno indicazioni per un intervento. Poiché la patologia iniziale coinvolge il muscolo del ventricolo sinistro, la correzione dell'insufficienza mitralica non è così vantaggiosa e deve essere considerata solo quando i sintomi significativi persistono nonostante un tentativo di terapia medica orientata alle linee guida, compresa la stimolazione biventricolare, se indicata (vedi sezione precedente). I pazienti con insufficienza mitralica funzionale atriale possono trarre beneficio dalla chirurgia più dei pazienti con altre cause di insufficienza mitralica secondaria (p. es., cambiamenti ischemici regionali o globali) (2). Le indicazioni della riparazione transcatetere da bordo a bordo sono più ampie (più permissive) rispetto ad altre opzioni chirurgiche (vedi sotto).

Per i pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca per altre indicazioni, la chirurgia della valvola mitrale concomitante deve essere considerata se vi è una valvola riparabile con insufficienza mitralica moderata. Tuttavia, per l'insufficienza mitralica secondaria, questa pratica è stata messa in discussione dal risultato di 2 anni di un confronto randomizzato con il solo intervento di bypass aorto-coronarico. L'aggiunta della riparazione della valvola mitrale non ha effetti sul rimodellamento del ventricolo sinistro o sulla sopravvivenza, ma si è verificato un eccesso di eventi avversi (3). Pertanto, solo un'insufficienza mitralica secondaria grave deve essere trattata quando si esegue un intervento di bypass aorto-coronarico per trattare l'ischemia.