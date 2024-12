Antibiotici

Rimozione del tessuto della gravidanza dall’utero

Le donne con sintomi di aborto settico vengono trattate immediatamente con antibiotici (per esempio, clindamicina più gentamicina con o senza ampicillina), somministrati per via endovenosa. Non appena possibile, il tessuto della gravidanza presente nell’utero viene rimosso chirurgicamente attraverso la vagina (detta evacuazione chirurgica, utilizzando le tecniche di dilatazione e raschiamento [D e C] o dilatazione ed evacuazione [D ed E]).