CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

I FATTI IN BREVE

L’uso di sostanze negli adolescenti riguarda il consumo di alcol, tabacco e stupefacenti (compresi farmaci prescrivibili procurati senza prescrizione). Tale uso potrebbe essere una sperimentazione occasionale o un consumo regolare e continuo.

L’eventuale uso di sostanze aumenta il rischio di altri problemi. Per esempio, gli adolescenti che fanno uso di sostanze presentano una maggiore probabilità di avere incidenti automobilistici, risse, sesso sconsigliabile o non voluto, overdose o altri problemi comportamentali. Anche l’uso di sostanze occasionale è rischioso e non deve essere ignorato o permesso dagli adulti.

Gli adolescenti che usano sostanze illecite sono a maggior rischio di avere problemi a lungo termine, fra cui problemi di salute, voti bassi a scuola e disturbi da uso di sostanze come dipendenza e overdose.

È comune per gli adolescenti provare l‘alcol o altre sostanze, mentre è più raro l’uso regolare

L’alcol è la sostanza più comune usata dagli adolescenti, che spesso bevono parecchio e in modo compulsivo, comportamenti che aumentano la probabilità di risse, incidenti automobilistici e altre cause di lesioni

Genitori e caregiver, i compagni e i media influenzano l’atteggiamento degli adolescenti verso l’uso di sostanze

Quali sostanze illecite sono più comunemente utilizzate dagli adolescenti? Gli adolescenti fanno uso di molte sostanze, compresi i farmaci da banco. Le sostanze più comuni sono: Alcol

Marijuana

Tabacco Gli adolescenti usano anche: Farmaci su prescrizione, come oppioidi, farmaci ansiolitici e stimolanti

Inalanti (usati per “sniffare”)

Allucinogeni come PCP, LSD e alcuni tipi di funghi

Cocaina

Anfetamine e metanfetamine

Steroidi anabolizzanti

Stupefacenti da discoteca, come ecstasy o molly

Farmaci da banco, come farmaci per la tosse e il raffreddore Alcol L’alcol è la sostanza più utilizzata dagli adolescenti

Le probabilità di avere problemi di alcol aumenta se si inizia a bere molto giovani o si hanno familiari con problemi di alcolismo

Per prevenire l’uso di alcol, scoraggiare gli adolescenti a bere e dare il buon esempio Tabacco Con uso di tabacco si fa riferimento al fumo di sigaretta, pipa o sigari, al tabacco da masticare, a mettere il tabacco tra il labbro inferiore e la gengiva e a inalarlo nel naso

La maggior parte degli adulti che fuma ha iniziato durante l’adolescenza

Gli adolescenti hanno una maggiore probabilità di fumare se hanno genitori o caregiver che fumano

Per prevenire l’uso di tabacco non usarlo davanti ai bambini e parlare dei suoi effetti

Se un ragazzino già fuma o usa tabacco, incoraggiarlo a smettere e aiutarlo a trovare supporto Le sigarette elettroniche (e-sigarette, vape) non bruciano tabacco. Riscaldano un liquido che contiene nicotina, il principio attivo presente nel tabacco. Il “fumo” che esce dalle e-sigarette è solo vapore acqueo contenente nicotina. Dato che è il fumo del tabacco bruciato che causa il tumore del polmone e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le e-sigarette sono state incoraggiate come alternativa sicura alle sigarette. Tuttavia, non sono poi così sicure: Le e-sigarette contengono nicotina, che crea molta dipendenza

I medici non sanno se altre sostanze miscelate alla nicotina liquida possano essere pericolose

La maggior parte degli adolescenti che fanno uso di sigarette elettroniche usa anche prodotti a base di tabacco