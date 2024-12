Panoramica sulle infezioni virali nei bambini

University of Rochester School of Medicine and Dentistry

I virus sono piccoli organismi infettivi, molto più piccoli dei funghi o dei batteri. Per riprodursi, devono invadere una cellula vivente (vedere Panoramica sulle infezioni virali).

La maggior parte delle infezioni virali infantili non è grave e include diversi tipi di malattie, come raffreddore, mal di gola, vomito e diarrea e febbre con eruzione cutanea. Alcune infezioni virali che causano malattie più gravi, ad esempio il morbillo, sono oggi meno comuni grazie alla diffusione della vaccinazione. (Per gli adulti, vedere anche Panoramica sulle infezioni virali.)

Molte infezioni virali sono talmente caratteristiche che il medico può diagnosticarle sulla base dei sintomi. Il medico di solito non ha bisogno del laboratorio per identificare il virus specifico del caso.

Molte infezioni virali provocano sintomi come febbre e dolori diffusi o malessere. Sebbene la maggior parte dei bambini con infezioni virali migliori senza trattamento, talvolta questi sintomi vengono trattati con paracetamolo o ibuprofene. L’aspirina non viene somministrata ai bambini o agli adolescenti con questi sintomi, perché aumenta il rischio di contrarre la sindrome di Reye nei soggetti affetti da certe infezioni virali. Gli antibiotici non sono in grado di risolvere le infezioni virali. Tuttavia, esistono farmaci antivirali disponibili per alcune infezioni virali come l’epatite, alcuni herpesvirus, l’influenza e il virus dell'immunodeficienza umana (HIV).