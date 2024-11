Divorzio e bambini

I bambini hanno bisogno di esprimere i propri sentimenti a un adulto che li ascolti con attenzione. La consulenza può fornire al bambino l’assistenza di un adulto che, diversamente dai genitori, non verrà sconvolto dai loro sentimenti.

I bambini si adattano meglio quando i genitori collaborano tra loro e si dedicano alle loro esigenze. I genitori devono ricordare che il divorzio pone fine solo alla relazione tra i coniugi, non alla relazione e alle responsabilità come genitori dei propri figli. Quando possibile, i genitori devono abitare vicini, mostrare rispetto reciproco davanti al bambino, coinvolgersi reciprocamente nella vita del bambino e tenere conto dei suoi desideri riguardo alle visite. I bambini più grandi e gli adolescenti devono prendere parte alle decisioni relative alla loro sistemazione. I genitori non devono mai chiedere ai figli di schierarsi e devono cercare di non esprimere giudizi negativi sull’altro genitore.

Con i loro figli i genitori devono

discutere apertamente, onestamente e con tranquillità

mantenere rapporti affettuosi

coltivare la loro educazione

mantenere normali aspettative sul loro rendimento e impegno scolastico

I genitori possono tenere un dialogo aperto con i loro figli incoraggiandoli a confidarsi e a esprimere i propri sentimenti. Ad esempio, se un bambino mostra rabbia per il divorzio, si può dire, “Sei preoccupato per il divorzio?” oppure “Dimmi qualcos’altro”. Chiedendo al bambino come si sente lo si può anche incoraggiare a parlare di emozioni intense o di paure,

Parlando dei loro sentimenti, i genitori incoraggiano il bambino a riconoscere le proprie paure e preoccupazioni. Per esempio, per quanto riguarda un divorzio, un genitore può dire “Anche io sono triste per questa situazione, ma so anche che è la cosa più giusta per noi. Anche se non possiamo vivere insieme, entrambi ti vorremo sempre bene e ci prenderemo cura di te”. In questo modo, i genitori rassicurano il bambino e spiegano i motivi che hanno portato al divorzio. Talvolta occorre ripetere più di una volta il messaggio ai bambini, soprattutto a quelli più piccoli.

La maggior parte dei bambini riacquista sicurezza e sostegno entro un anno dal divorzio se i genitori collaborano per soddisfare le esigenze del bambino.