Il disturbo oppositivo provocatorio è un problema comportamentale in cui il bambino è negativo, difficile e disobbedisce ripetutamente a genitori e insegnanti.

Molti bambini agiscono in questo modo a volte, ma un bambino con disturbo oppositivo provocatorio agisce in questo modo di continuo. Per essere considerato un disturbo, il comportamento del bambino deve essere abbastanza grave da danneggiare le relazioni o il rendimento scolastico.

I bambini con questo disturbo di solito:

Litigano con gli adulti

Perdono le staffe spesso e con facilità

Ignorano regole e istruzioni

Irritano le persone di proposito

Incolpano gli altri dei propri sbagli

Sembrano arrabbiati e risentiti

Sono facilmente irritabili

Non hanno buone competenze sociali

Tuttavia, i bambini con disturbo oppositivo provocatorio conoscono la differenza tra giusto e sbagliato.

Il comportamento oppositivo provocatorio di solito inizia in età prescolare. Tuttavia, può cominciare non prima della scuola elementare o anche durante le medie.