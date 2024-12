Perdita improvvisa dell’udito

In genere, i soggetti devono essere sottoposti ad audiogramma (esame dell’udito). Sempre che non ritenga che il problema sia chiaramente un’infezione acuta o tossicità da farmaci, in genere il medico esegue una risonanza magnetica per immagini (RMI) con gadolinio o una tomografia computerizzata (TC), specialmente quando la perdita dell’udito è maggiore in un orecchio. Altri esami sono basati sulla probabile causa. Per esempio, i soggetti che hanno subito un trauma cranico devono essere sottoposti a RMI. I soggetti a rischio di infezioni a trasmissione sessuale devono essere sottoposti a esami del sangue per escludere un’infezione da HIV e la sifilide.