(Sindrome di Cogan)

Collirio cortisonico

Talvolta corticosteroidi, somministrati per via orale

Per ridurre l'infiammazione della cornea si somministra un collirio a base di corticosteroidi. In assenza di miglioramenti, se l'infiammazione è molto profonda, se è interessato l'orecchio, o se viene rilevata un’infiammazione dei vasi sanguigni (vasculite o aortite), si somministrano corticosteroidi per via orale. Talvolta i pazienti vengono trattati con altri farmaci come la ciclofosfamide, il metotressato, la ciclosporina, rituximab o infliximab.