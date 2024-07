La necrosi tubulare acuta si sviluppa di norma solo nei soggetti gravemente malati e ricoverati in ospedale. Le cause più comuni sono rappresentate da:

Un episodio di ipotensione arteriosa, che provoca un’irrorazione insufficiente di sangue nei reni

Farmaci che danneggiano i reni

Infezione generalizzata grave (sepsi)

Le cause più comuni di ipotensione arteriosa che porta a necrosi tubulare acuta sono una perdita significativa di sangue (dovuta a una lesione o a un intervento chirurgico importante), le ustioni gravi, una grave infezione generalizzata (sepsi) e la pancreatite.

La sepsi può anche danneggiare direttamente le cellule renali con un peggioramento degli effetti dell’ipotensione arteriosa causata dalla sepsi.

I farmaci che comunemente danneggiano i reni includono gli antibiotici aminoglicosidici (come gentamicina e tobramicina), amfotericina B (un farmaco usato per trattare le infezioni micotiche generalizzate gravi), il colistimetato (un antibiotico usato per trattare infezioni che si sviluppano nei soggetti ricoverati per altre patologie), la vancomicina (un antibiotico usato per trattare infezioni resistenti ad altri antibiotici) e i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Gli aminoglicosidi scatenano più frequentemente la malattia fra le persone anziane che hanno subito un intervento chirurgico importante o affette da disturbi gravi del fegato, della cistifellea o dei dotti biliari. Raramente l’esposizione a un mezzo di contrasto durante una procedura di diagnostica per immagini può causare un danno renale (nefropatia da mezzo di contrasto).

La necrosi tubulare acuta si sviluppa più comunemente nei soggetti anziani, gravemente malati o con disturbi renali preesistenti, diabete o entrambi.