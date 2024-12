Rimozione del tumore (numerosi metodi diversi)

I medici trattano il carcinoma a cellule squamose raschiando e bruciando il tumore con un ago elettrico (curettage ed elettrodissecazione), tagliando via il tumore (escissione chirurgica), distruggendo il tumore con temperature estremamente fredde (criochirurgia) o applicando chemioterapia sulla pelle. Per trattare il carcinoma a cellule squamose, i medici possono anche utilizzare la terapia fotodinamica (vedere Utilizzo del laser nel trattamento dei problemi cutanei), in cui vengono applicate sostanze chimiche e un laser sulla cute oppure, occasionalmente, la radioterapia.

Le persone affette da un carcinoma a cellule squamose che si è ripresentato o è di grandi dimensioni devono essere trattate con una tecnica chiamata chirurgia microscopicamente controllata di Mohs. Dopo l’intervento chirurgico, può essere effettuata la radioterapia.

Il carcinoma a cellule squamose che si è diffuso (metastatizzato) solo a un’unica parte o a poche altre parti dell’organismo viene trattato con radioterapia. Se il tumore è diffuso, è possibile che non venga utilizzata la radioterapia, e generalmente la chemioterapia non è efficace.

Ai soggetti che non possono essere sottoposti a un intervento chirurgico e presentano carcinomi a cellule squamose di grandi dimensioni che si sono diffusi nei tessuti sottostanti o in altre parti del corpo possono essere somministrati inibitori del PD-1 (come cemiplimab e pembrolizumab). Gli inibitori di PD-1 aiutano il sistema immunitario a distruggere il tumore. Questi farmaci vengono detti inibitori di PD-1, perché bloccano l’azione di una proteina sulla superficie della cellula tumorale detta proteina di morte cellulare programmata 1 (in inglese programmed cell death protein 1). Questa proteina protegge la cellula tumorale dagli effetti del sistema immunitario. Quando gli inibitori di PD-1 bloccano la proteina, il sistema immunitario è in grado di attaccare il tumore e ucciderlo.

Dato che il rischio di diffusione del carcinoma a cellule squamose è superiore rispetto a quello del carcinoma basocellulare, il trattamento e il follow-up vengono attentamente monitorati.