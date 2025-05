Panoramica sulla luce solare e sui danni cutanei

La pelle esposta alla luce UV, al fine di proteggersi da un eventuale danno, subisce alcune modifiche. L’epidermide (lo strato cutaneo superficiale) s’ispessisce, bloccando la luce UV. I melanociti (cellule che producono il pigmento cutaneo) aumentano la quantità di melanina, un pigmento di colore brunastro che scurisce la pelle, determinando l’abbronzatura. L’abbronzatura fornisce una certa protezione naturale contro la futura esposizione alla radiazione UV, infatti, la melanina assorbe l’energia della luce UV e aiuta a impedire che la luce danneggi le cellule cutanee e penetri in profondità nei tessuti. Altrimenti, l’abbronzatura non offre alcun beneficio per la salute. L’abbronzatura per ragioni estetiche rappresenta un pericolo per la salute (vedere la barra laterale L’abbronzatura è sana?).

La sensibilità alla luce solare varia in rapporto alla quantità di melanina presente nella cute. Le persone con la pelle scura possiedono una quantità maggiore di melanina rispetto a quelle con carnagione chiara e, pertanto, una maggiore protezione intrinseca contro gli effetti dannosi del sole. Tuttavia, sono anch’esse vulnerabili ai danni solari e agli effetti a lungo termine dell’esposizione alla luce UV.

La quantità di melanina presente nella cute di una persona dipende da fattori ereditari e dall’entità delle recenti esposizioni al sole. Alcune persone sono in grado di produrre grandi quantità di melanina in risposta alla luce UV, mentre altre ne producono pochissima. Gli individui con i capelli biondi o rossi sono particolarmente sensibili agli effetti a breve e a lungo termine dei raggi UV, in quanto non sono in grado di produrre abbastanza melanina. La melanina nella loro pelle può anche essere distribuita non uniformemente e causare lentiggini. Gli individui affetti da vitiligine presentano aree della pelle prive di pigmento. I soggetti affetti da albinismo possiedono poca melanina o non ne possiedono affatto.

Sapevate che...