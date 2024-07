Carcinoma basocellulare

Rimozione del tumore (numerosi metodi diversi)

I carcinomi basocellulari devono essere trattati da uno specialista.

I medici possono rimuovere il tumore in ambulatorio raschiandolo e bruciandolo con un ago elettrico (procedura nota come curettage ed elettrodissecazione) o tagliandolo e asportandolo. Possono anche distruggere il cancro usando temperature fredde estreme (criochirurgia).

Possono essere applicati sulla cute certi farmaci chemioterapici. Inoltre si può ricorrere alla terapia fotodinamica (vedere Utilizzo del laser nel trattamento dei problemi cutanei) in cui vengono applicati alla cute sostanze chimiche e un laser. Occasionalmente, si utilizza la radioterapia.

Una tecnica chiamata chirurgia microscopicamente controllata di Mohs può essere necessaria per alcuni carcinomi basocellulari recidivanti o localizzati in alcune aree particolari, come attorno al naso e agli occhi.

Ai pazienti con tumori diffusi ai tessuti vicini o ad altre parti del corpo (metastatizzati) che non sono buoni candidati per l’intervento chirurgico o la radioterapia, potrebbero essere prescritti i farmaci vismodegib o sonidegib per via orale. I soggetti che non possono assumere vismodegib o sonidegib possono ricevere un tipo di immunoterapia chiamata cemiplimab.