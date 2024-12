Disturbi di deambulazione negli anziani

Esistono numerose patologie che possono contribuire a una deambulazione disfunzionale o non sicura. Altre cause comuni sono

Disturbi neurologici, tra cui demenza e malattia di Parkinson

Disturbi muscolari o ossei, compresa la stenosi spinale

La deambulazione può presentare vari tipi di anomalie e alcuni tipi di esse aiutano il medico a capire cosa causi il problema di deambulazione.

Asimmetria: Il corpo di un soggetto sano si muove in modo simmetrico durante la deambulazione (ovvero i movimenti sono uguali sia a destra sia a sinistra). Se un soggetto ha costantemente un problema di simmetria mentre cammina, spesso la causa è un problema di origine nervosa oppure osteo-articolare su un lato del corpo, per esempio zoppicamento causato da un’anca o una caviglia dolorante. Se il motivo della mancanza di simmetria non è evidente, la causa può essere un malfunzionamento cerebrale o l’uso di determinati farmaci.

Perdita di sincronia: la normale sincronia della deambulazione comporta il movimento regolare e ritmico degli arti superiori e inferiori e una coordinazione regolare degli arti. La sincronia consente alla persona di avanzare. I disturbi neurologici o muscoloscheletrici che colpiscono aspetti specifici della deambulazione causano una perdita di sincronia.

Difficoltà di avvio o di prosecuzione della deambulazione: gli anziani possono avere difficoltà a iniziare o continuare a camminare. Quando iniziano a camminare, può sembrare che abbiano i incollati al pavimento, in genere perché non spostano il peso su un piede per consentire all’altro piede di muoversi in avanti. I medici possono ricercare un disturbo del movimento, come la malattia di Parkinson, per scoprire la causa del problema di deambulazione. Una volta iniziata la deambulazione, i passi del soggetto devono essere continui, con poca variabilità nelle tempistiche dei passi. Il congelamento, l’interruzione o la quasi interruzione di solito indica una deambulazione cauta, la paura di cadere o un problema al lobo frontale del cervello. Trascinare i piedi non è normale (ed è un fattore di rischio d’inciampo). Le cause di trascinamento includono la malattia di Parkinson e la debolezza e/o l’intorpidimento dei piedi causati da un danno nervoso.

Retropulsione: la retropulsione avviene quando un soggetto fa intenzionalmente un passo all’indietro quando cerca di iniziare a camminare o quando cade all’indietro durante la deambulazione. I medici possono cercare un problema ai lobi frontali del cervello, il parkinsonismo, la sifilide, piccoli ictus o una paralisi sopranucleare progressiva come possibile causa.

Piede cadente: per piede cadente s’intende la difficoltà a sollevare la parte anteriore del piede a causa della debolezza o della paralisi dei muscoli coinvolti. Le dita dei piedi si trascinano quando il soggetto compie un passo. Per evitare di intrappolare l’alluce, i soggetti con piede cadente possono sollevare la gamba più in alto del normale durante il passo. Il piede cadente può essere causato da un danno nervoso o da debolezza muscolare.

Passo breve: il passo breve può essere causato dalla paura di cadere o da un problema nervoso o muscolare. La gamba con il passo breve è solitamente quella sana e il passo breve in genere si verifica quando un soggetto trascorre meno tempo sulla gamba problematica rispetto alla gamba normale durante la deambulazione.

Aumento dell’ampiezza del passo: con la diminuzione della velocità di deambulazione, normalmente aumenta leggermente l’ampiezza del passo. Un’andatura con base ampia può essere causata da un problema alle ginocchia, alle anche o al cervelletto. La variabilità dell’ampiezza del passo (sbandare da uno o entrambi i lati) può essere dovuta a scarso controllo muscolare a causa di un problema cerebrale.

Circonduzione: la circonduzione consiste nel muovere il piede in un arco piuttosto che in una linea retta quando si fa un passo avanti. La circonduzione può essere causata da debolezza del muscolo pelvico o difficoltà a piegare il ginocchio.

Inclinazione in avanti: l’inclinazione in avanti durante la deambulazione può verificarsi nei soggetti con cifosi, malattia di Parkinson o certi tipi di demenza (in particolare demenza vascolare e demenza da corpi di Lewy).

Festinazione: aumento progressivo della velocità del passo (solitamente con inclinazione in avanti) che può far sì che un soggetto debba correte per evitare di cadere in avanti. La festinazione può verificarsi nei soggetti con malattia di Parkinson e, raramente, come effetto collaterale di farmaci antidopaminergici (come alcuni antipsicotici).

Inclinazione del tronco: un soggetto con il tronco inclinato lateralmente potrebbe compensare il dolore articolare dovuto ad artrite o a piede cadente.

Variazioni dell’oscillazione delle braccia: i soggetti con malattia di Parkinson o con demenza vascolare possono presentare la diminuzione o l’assenza di oscillazione delle braccia durante la deambulazione. Anche gli effetti collaterali dei farmaci antidopaminergici possono causare alterazioni dell’oscillazione delle braccia.