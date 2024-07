La maggior parte delle persone guarisce, ma in certi casi l’influenza può aggravarsi e determinare la morte per polmonite , una grave infezione polmonare

Il vaccino antinfluenzale è il modo migliore per prevenire l’influenza, ma è necessario vaccinarsi tutti gli anni, in quanto ogni anno il virus varia ed è quindi probabile che l’iniezione antinfluenzale dell’anno precedente non possa prevenire l’influenza dell’anno in corso