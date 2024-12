Albendazolo o fumagillina

Per i soggetti con infezione da HIV, anche farmaci antiretrovirali

Per le infezioni oculari, albendazolo (assunto per bocca) e fumagillina (sotto forma di collirio)

Se il sistema immunitario è competente, i casi lievi di microsporidiosi solitamente si risolvono senza trattamento.

Nelle persone con HIV è molto importante trattare l’infezione da HIV nel modo più efficace possibile con farmaci antiretrovirali. Tale trattamento può rafforzare il sistema immunitario compromesso e solitamente contribuisce a controllare la diarrea e gli altri sintomi. È altrettanto importante eliminare altre cause di compromissione immunitaria, se presenti.

Il trattamento antimicrobico della microsporidiosi dipende dalla specie di microsporidi responsabile dell’infezione, dal grado di competenza del sistema immunitario e da quali organi sono coinvolti. Se la specie responsabile dell’infezione intestinale è sensibile all’albendazolo, l’assunzione di questo farmaco per via orale può aiutare a controllare la diarrea. Tuttavia, il farmaco non elimina l’infezione e presenta gravi effetti collaterali, tra cui la soppressione delle funzioni del midollo osseo (che causa la produzione di una quantità inferiore di cellule ematiche nel midollo osseo) e l’infiammazione del fegato (epatite).

L’albendazolo viene impiegato anche per trattare la microsporidiosi cutanea o muscolare, oppure quella disseminata in tutto il corpo, se la specie responsabile dell’infezione è sensibile a questo farmaco.

Le compresse di fumagillina da assumere per bocca sono state usate per controllare la diarrea quando la specie di microsporidi responsabile è potenzialmente sensibile, ma possono avere anche gravi effetti collaterali. Le compresse di fumagillina non sono disponibili negli Stati Uniti.

Le infezioni oculari sono trattate con albendazolo assunto per bocca e collirio a base di fumagillina. A volte risulta utile un collirio a base di fluorochinolone o voriconazolo. Se questi farmaci non alleviano i sintomi, può essere necessario un intervento chirurgico per riparare la cornea (cheratoplastica).