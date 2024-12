Prima della procedura al paziente vengono somministrati farmaci per farlo rilassare o, talvolta, per farlo addormentare. Prima della broncoscopia non si deve mangiare per almeno 6 ore, per motivi di sicurezza.

Il medico spruzza un farmaco anestetico spray nella gola

Quindi infila la piccola sonda flessibile nei polmoni attraverso il naso o la bocca

Durante la broncoscopia i medici possono eseguire diversi procedure, ad esempio:

Spruzzare un po’ di acqua salata nel polmone e quindi aspirarla per ricercare un’infezione o cellule tumorali

Eseguire una biopsia (prelievo di un campione di tessuto da esaminare al microscopio) con una pinzetta o un ago che vengono fatti passare attraverso la sonda

Dopo la broncoscopia, il paziente resta in osservazione da 2 a 4 ore, fino a quando non è completamente vigile. Qualora il medico abbia eseguito una biopsia, solitamente richiede anche una radiografia del torace per accertarsi che non vi siano altri problemi, come un polmone collassato.