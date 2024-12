I bronchi sono i canali che trasportano l’aria nei polmoni. Una bronchite si manifesta quando si producono gonfiore e irritazione dei bronchi.

La bronchite acuta inizia all’improvviso, solitamente in pochi giorni, ed è diversa dalla bronchite cronica. Nella bronchite cronica, le vie respiratorie restano infiammate (gonfie) per anni. La forma cronica della bronchite si presenta in persone con problemi polmonari quali la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) o la fibrosi cistica.

La bronchite acuta è causata da un’infezione, come un raffreddore

Le vie aeree si gonfiano e producono muco, che aumenta la tosse

La tosse può durare per diverse settimane

Le probabilità di contrarre una bronchite acuta sono maggiori durante l’inverno

In una persona che non è affetta da alcuna malattia polmonare, la bronchite acuta non è pericolosa. Mentre in presenza di una malattia polmonare la bronchite acuta può peggiorare i sintomi polmonari. Ad esempio, se si soffre di asma possono manifestarsi sibili.

Struttura dei polmoni e delle vie aeree