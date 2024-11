Antibiotici per via orale o in pomata per uso topico

Il trattamento del tracoma prevede l’assunzione di un antibiotico (come azitromicina, doxiciclina o tetraciclina) per via orale. In alternativa, tetraciclina o eritromicina può essere applicata sotto forma di pomata. I medici spesso somministrano antibiotici a tutte le persone che vivono in aree dove ci sono molti pazienti affetti da tracoma. Se l’infezione danneggia la palpebra, la congiuntiva o la cornea, può essere necessario un intervento chirurgico.