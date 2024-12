Alcune complicanze del trapianto di cornea sono

Rigetto del trapianto

Infezione

Problemi nel punto di incisione

Glaucoma

Insuccesso del trapianto

Episodi di lieve rigetto sono comuni e, nella maggior parte dei casi, vengono trattati in modo semplice ed efficace con collirio cortisonico. Un rigetto grave e irreversibile (detto fallimento dell’innesto) è raro. Tra i diversi tipi di trapianto di cornea, la DMEK ha i tassi di rigetto più bassi mentre la cheratoplastica perforante registra i tassi più elevati. Il rigetto non è un rischio in caso di DSO, perché non viene utilizzato tessuto estraneo.

In genere una cornea trapiantata non viene rigettata irreversibilmente in quanto non è irrorata né necessita di apporto di sangue, ma riceve ossigeno e altre sostanze nutritive dai tessuti e fluidi adiacenti. I componenti del sistema immunitario che causano il rigetto verso una sostanza estranea, alcuni leucociti e gli anticorpi, sono contenuti nel sangue. Pertanto, queste cellule e anticorpi non raggiungono la cornea trapiantata, non incontrano tessuto estraneo e non causano un rigetto grave. Tuttavia, in rari casi di sviluppo di vasi sanguigni anomali in profondità e in modo esteso attorno alla cornea, la cornea trapiantata viene rigettata gravemente e il tasso di fallimenti risulta alto.

A volte il trapianto può fallire e non funzionare correttamente (ovvero l’organo trapiantato può opacizzarsi e non essere trasparente). Il trapianto di cornea può essere ripetuto varie volte.

I soggetti che hanno subito vari fallimenti di trapianto possono essere sottoposti a un trapianto di cornea artificiale (cheratoprotesi).