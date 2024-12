Tumori della retina

Spesso, le metastasi coroideali non causano sintomi fino a quando non sono a uno stadio avanzato. I sintomi, quando si sviluppano, sono spesso perdita della vista o sintomi di distacco della retina come mosche volanti, lampi di luce, visione annebbiata e un velo o tenda sul campo visivo. La perdita della vista può variare da lieve a grave.