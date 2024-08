Come si tratta la diverticolite?

Come si tratta la diverticolite?

La diverticolite lieve può essere trattata a casa con:

Riposo

Una dieta speciale: per alcuni giorni, completamente liquida (brodo, succo di frutta o acqua) e successivamente aggiungendo cibi teneri come uova, verdure cotte o yogurt

Farmaci analgesici

Talvolta, antibiotici

Se i sintomi sono più gravi, può essere necessario rimanere in ospedale per il trattamento, che può prevedere:

Liquidi e antibiotici per via endovenosa

Farmaci analgesici

Riposo a letto

Digiuno fino alla scomparsa dei sintomi

Talvolta, drenaggio di un’infezione con raccolta di pus (ascesso) inserendo un ago attraverso la pelle

Nei seguenti casi, può essere necessario un trattamento chirurgico d’emergenza:

I sintomi non migliorano o peggiorano

Dolore, dolorabilità e febbre aumentano

Blocco intestinale

Lacerazione intestinale che provoca un’infezione della mucosa addominale (peritonite)

Presenza di un ascesso che deve essere drenato

Il medico rimuove la parte rotta (lacerata) dell’intestino e ricongiunge i due monconi intestinali oppure esegue una colostomia temporanea, vale a dire un’apertura chirurgica nell’addome da cui fuoriesce un’estremità dell’intestino. Durante il processo di guarigione, le feci vengono evacuate nella sacca colostomica.

Anche una fistola può essere trattata chirurgicamente.

Da 1 a 3 mesi dopo il miglioramento delle condizioni del paziente i medici di solito eseguono una colonscopia (esame che prevede l’inserimento nel retto di un sottile tubicino illuminato dotato di una piccola telecamera per osservare l’intestino crasso) per escludere il tumore del colon come causa sottostante dei sintomi iniziali.

I medici raccomandano inoltre di:

Consumare più fibre

Esercizio

Perdere peso, se si è in sovrappeso

Non fumare

È importante rivolgersi al medico se i sintomi di diverticolite si ripresentano.