L’appendicite viene trattata:

Chirurgicamente, per rimuoverla attraverso un’incisione o in laparoscopia

Somministrazione di antibiotici direttamente in vena (per via EV)

Se l’appendicite è già scoppiata al momento dell’intervento chirurgico, è necessario rimanere in ospedale e assumere antibiotici e liquidi per via EV per un periodo maggiore, per evitare sepsi.