Poliarterite nodosa (PAN)

Corticosteroidi

Altri immunosoppressori

Trattamento dei sintomi o delle cause scatenanti in base alle necessità

Il trattamento della poliarterite nodosa mira a impedire che il danno si sviluppi, ma spesso non è in grado di far regredire i danni preesistenti. Il trattamento dipende dalla gravità del disturbo. Verrà interrotto qualsiasi farmaco che possa aver attivato il disturbo.

Forti dosi di un corticosteroide, come il prednisone, possono impedire il peggioramento della poliarterite nodosa e aiutano i soggetti a sentirsi meglio. L’obiettivo è quello di raggiungere un periodo asintomatico (remissione). Poiché molte persone hanno bisogno di un trattamento a lungo termine con corticosteroidi e dato che la sua lunga durata può causare significativi effetti collaterali, i medici riducono il dosaggio una volta che i sintomi sono scomparsi.

Se i corticosteroidi non riducono l’infiammazione in modo adeguato, è possibile combinarli con farmaci che sopprimono il sistema immunitario (immunosoppressori), come la ciclofosfamide. L’assunzione di un corticosteroide o di un altro immunosoppressore per un lungo periodo riduce la capacità del corpo di combattere le infezioni. Quindi, le persone sottoposte a questo trattamento presentano un maggior rischio di infezioni, che possono essere gravi o fatali, se non riconosciute e trattate a tempo debito.

Altri trattamenti, come quelli usati per controllare l’ipertensione arteriosa, sono spesso necessari per prevenire danni agli organi interni.

I pazienti che soffrono di epatite B vengono trattati con corticosteroidi e farmaci antivirali.