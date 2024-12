CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

La tendinite di Achille è l’infiammazione del tendine di Achille, il robusto fascio di tessuto che collega i muscoli del polpaccio al tallone.

(Vedere anche Panoramica sui traumi sportivi.)

È una condizione molto comune fra i podisti. Durante la corsa, i muscoli del polpaccio contribuiscono alla fase di sollevamento del passo (sollevamento delle dita del piede dalla posizione piatta di questo sul suolo). L’applicazione ripetuta di forze durante la corsa associata a un insufficiente recupero dopo l’esercizio può infiammare il tendine di Achille.

Il primo sintomo di tendinite è il dolore nella parte bassa del polpaccio e posteriore del tallone. In un primo momento, il dolore aumenta all’inizio dell’esercizio e spesso diminuisce con il proseguire dell’esercizio. I medici formulano la diagnosi di tendinite di Achille sulla base dei sintomi e dei riscontri all’esame obiettivo.

Il ghiaccio e i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) alleviano il dolore e l’infiammazione. L’astensione dalla corsa e dalla bicicletta, fino alla risoluzione del dolore, è una componente importante del trattamento. Gli esercizi di stretching e rinforzo dei muscoli posteriori della coscia devono essere iniziati appena possibile senza causare dolore. Altre misure dipendono dalle condizioni che hanno causato la tendinite, e consistono ad esempio nell’indossare calzature con suole flessibili o inserire sostegni per il tallone nelle scarpe da corsa per ridurre la tensione sul tendine e stabilizzare il tallone. Il ritorno alla corsa deve avvenire gradualmente, facendo stretching del tendine prima di cominciare e, nei primi tempi, applicando ghiaccio dopo la corsa.

Una lacerazione del tendine d’Achille completa può verificarsi con un cambiamento di direzione improvviso ed energico, come quando si corre o si gioca a tennis. Talvolta si ha l’impressione di aver ricevuto un calcio dietro la caviglia e a volte si può udire uno schiocco. Il polpaccio è molto dolorante e camminare è difficoltoso, specialmente in caso di lacerazione totale. Il polpaccio può essere gonfio e contuso. Sono necessari tutori e talvolta un intervento chirurgico.