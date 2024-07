Lesione della cuffia dei rotatori/borsite subacromiale

Riposo

Riabilitazione

In caso di dolore moderato o intenso, la spalla può essere tenuta a riposo con l’applicazione di una fascia ortopedica per un paio di giorni. Si dovranno inoltre evitare gli esercizi che prevedono di sollevare il braccio al di sopra del livello della spalla, specie se comportano una resistenza. Quando la spalla si potrà muovere per tutta la sua ampiezza senza dolore, si potrà procedere con il rafforzamento dei muscoli della cuffia dei rotatori. Questo programma di esercizi ripristina l’equilibrio della cuffia dei rotatori e riduce il conflitto nelle attività che prevedono di sollevare il braccio sopra il capo. Se il dolore è intenso, il medico può prescrivere dei farmaci antinfiammatori o, talvolta, iniettare un corticosteroide nello spazio sopra la cuffia dei rotatori (borsa).

Talvolta è necessario ricorrere alla chirurgia qualora si presentasse una lacerazione della cuffia dei rotatori o una tendinite che non si risolve con altri trattamenti. L’intervento chirurgico elimina l’osso in eccesso dalla spalla per creare uno spazio più ampio per la cuffia dei rotatori in modo da impedire che rimanga intrappolata quando si solleva il braccio sopra la testa. Se vi è una lacerazione della cuffia dei rotatori, di solito è indicata la riparazione chirurgica.