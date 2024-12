CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center

Le disreflessia autonomica del midollo spinale è una reazione eccessiva del sistema nervoso autonomo che si osserva in soggetti con una lesione del midollo spinale; causa un innalzamento della pressione arteriosa (ipertensione) potenzialmente letale.

Le disreflessia autonomica insorge in una percentuale compresa tra il 20% e il 70% dei soggetti che hanno subito una lesione del midollo spinale, tra un mese e un anno dopo l’evento lesivo.

Il sistema nervoso autonomo è la componente del sistema nervoso che regola i processi corporei quali la pressione arteriosa, la minzione, la defecazione, la digestione, l’erezione, la respirazione, la vista, la sudorazione e la salivazione. Se il midollo spinale subisce un danno, alcuni nervi del sistema nervoso autonomo possono reagire eccessivamente alla lesione o ad alcuni altri problemi causando il restringimento dei vasi sanguigni e l’aumento della pressione arteriosa. Normalmente, altri nervi autonomi inviano dei segnali nervosi lungo il midollo spinale per dilatare i vasi sanguigni, consentendo loro di trasportare più sangue e ridurre quindi la pressione arteriosa. Tuttavia, quando il midollo spinale è lesionato, i segnali nervosi non riescono sempre a viaggiare lungo il midollo spinale per dilatare i vasi sanguigni, e la pressione arteriosa può quindi rimanere elevata.

Le disreflessia autonomica può essere scatenata da

Un disturbo delle vie urinarie, come la distensione vescicale o un’infezione delle vie urinarie

Distensione intestinale

Piaghe da decubito

Fratture

Alcuni interventi chirurgici

A volte i rapporti sessuali

La distensione vescicale si verifica quando un soggetto non riesce a svuotare la vescica (ritenzione urinaria) o quando il tubicino flessibile utilizzato per drenare l’urina (catetere urinario) è ostruito. L’intestino può dilatarsi quando un soggetto soffre di stipsi o ha un blocco intestinale.

Sintomi della disreflessia autonomica I sintomi della disreflessia autonomica variano. Generalmente esordiscono improvvisamente e sono intermittenti. I soggetti con questo disturbo possono accusare cefalea. Possono presentarsi sintomi di nausea e vomito. Possono sudare profusamente ed essere arrossati. La cute può essere secca e pallida. Altri sintomi includono problemi di vista, congestione nasale e sensazioni di ansia e disastro incombente. L’ipertensione arteriosa può aumentare ulteriormente in modo improvviso (la cosiddetta crisi ipertensiva). La crisi ipertensiva è pericolosa per la vita. I soggetti con una crisi ipertensiva possono presentare una grave cefalea pulsante, offuscamento della vista, stato confusionale, dolore toracico, respiro affannoso e convulsioni.

Diagnosi della disreflessia autonomica Valutazione medica Il medico sospetta una disreflessia autonomica quando i soggetti hanno una lesione del midollo spinale nella parte superiore della schiena e la pressione arteriosa molto alta, soprattutto se presentano anche distensione vescicale o intestinale. Inoltre verifica la presenza di altri possibili fattori scatenanti della disreflessia autonomica, come la distensione vescicale.