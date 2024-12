Iniezioni di vitamina B12

La guarigione è più probabile se la degenerazione combinata subacuta viene trattata tempestivamente. Se trattata entro poche settimane dalla comparsa dei sintomi, la maggior parte delle persone guarisce completamente. Se il trattamento viene ritardato, la progressione dei sintomi può essere rallentata o interrotta, ma è meno probabile il recupero completo delle funzionalità perse.

La maggior parte delle persone riceve iniezioni immediate di vitamina B12, che continuano per tutta la vita per prevenire la recidiva dei sintomi. Possono essere somministrate dosi massicce di vitamina B12 per via orale se la carenza di vitamina B12 è lieve e non sono comparsi sintomi di danni ai nervi.