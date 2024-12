Mielopatia associata a HTLV-1/paraparesi spastica tropicale (HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis, HAM/TSP)

Valutazione del rischio di esposizione della persona

Risonanza magnetica per immagini

Esami per verificare se il virus è presente nel sangue e nel liquido cerebrospinale

Generalmente la diagnosi di mielopatia associata a HTLV-1/paraparesi spastica tropicale si basa sui sintomi e sul rischio di esposizione al virus del soggetto. Il medico può quindi informarsi sui contatti sessuali e sull’uso di sostanze per uso ricreativo iniettate.

Vengono analizzati campioni di sangue e di liquido cerebrospinale, prelevato mediante puntura lombare (rachicentesi), per cercare parti del virus o anticorpi diretti contro il virus. (Gli anticorpi sono prodotti dal sistema immunitario per difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, come l’HTLV-1.)

La risonanza magnetica per immagini (RMI) del cervello e del midollo spinale viene eseguita per verificare la presenza di anomalie quali la degenerazione del midollo spinale, e per verificare la presenza di altre possibili cause dei sintomi.