Procedure speciali per la donazione e la trasfusione del sangue

Nella trasfusione autologa, il donatore è il ricevente del proprio sangue. Per esempio, nelle settimane che precedono un intervento chirurgico elettivo, il paziente può auto-donare diverse unità di sangue che possono essere trasfuse in caso di necessità durante o dopo l’intervento stesso. Dopo la donazione, il soggetto assume pastiglie a base di ferro per aiutare il proprio corpo a reintegrare la quantità di globuli rossi persa prima dell’intervento chirurgico. Inoltre, durante alcuni tipi di intervento chirurgico e in presenza di determinate lesioni, il sangue perso può essere raccolto, lavato e reinfuso immediatamente nel soggetto (recupero intraoperatorio del sangue).

Una trasfusione autologa può essere utilizzata quando è difficile ottenere sangue compatibile perché il soggetto presenta anticorpi contro gli antigeni dei globuli rossi o possiede un gruppo sanguigno raro.

La trasfusione autologa elimina il rischio di incompatibilità e malattie trasmissibili per via ematica. Questa tecnica, tuttavia, non è utilizzata con la stessa frequenza della trasfusione standard perché la scorta di sangue generale è molto sicura, grazie alle rigorose procedure di screening e test del donatore. Inoltre, gli adulti anziani potrebbero non tollerare la donazione di sangue prima dell’intervento chirurgico, perché tendono a sviluppare effetti collaterali durante la donazione, come ipotensione e svenimento, con maggiore facilità. Gli adulti anziani hanno anche maggiori probabilità di avere un numero di cellule del sangue inferiore al normale (un emocromo basso). La trasfusione autologa, inoltre, è un po’ più costosa rispetto alla trasfusione standard.