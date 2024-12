Si tratta l’eventuale problema medico causa dell’elevata conta piastrinica. Se il problema migliora, la conta piastrinica dovrebbe diminuire.

Il medico può prescrivere piccole dosi di aspirina per aiutare ad alleviare i sintomi lievi. È probabile il ricovero in ospedale in caso di emorragia abbondante o in caso di attacco cardiaco o di ictus causati da coaguli dovuti all’alta conta piastrinica.

I medici possono tentare di ridurre la quantità di piastrine presenti nel sangue nei modi seguenti:

Farmaci

Piastrinoaferesi: prelievo di sangue, estrazione delle piastrine e reinfusione del sangue nel paziente

Raramente, trapianto di cellule staminali in caso di pazienti giovani, disponibilità di un donatore e di insuccesso di altri trattamenti.

Saranno necessarie analisi del sangue regolari per accertare che la conta piastrinica non sia aumentata nuovamente.