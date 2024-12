L’intervento di chirurgia metabolica e bariatrica (per la perdita di peso) altera lo stomaco, l’intestino o entrambi allo scopo di produrre una perdita di peso nelle persone obese o sovrappeso con disturbi metabolici correlati all’obesità (come diabete o livelli lipidici anomali) o altre complicanze correlate al peso (come ipertensione arteriosa, apnea del sonno o cardiopatie).

Ogni anno, negli Stati Uniti si sottopongono a chirurgia bariatrica circa 260.000 persone. Questo numero rappresenta circa i due terzi del numero totale di interventi bariatrici eseguiti in tutto il mondo. Tali interventi consentono di ottenere una perdita di peso significativa. I soggetti possono perdere la metà o più del peso in eccesso che può tradursi in un dimagrimento compreso tra 36 kg e 72 kg. La perdita di peso all’inizio è rapida e successivamente rallenta gradualmente per un periodo di circa 1-2 anni. Spesso, il peso si mantiene costante per anni. Tale perdita di peso riduce significativamente la gravità e il rischio di problemi medici correlati al peso (come apnea notturna e diabete), migliora l’umore, l’autostima, l’immagine corporea, il livello di attività e la capacità di lavorare e interagire con gli altri.

Gli esperti di chirurgia bariatrica raccomandano l’intervento per i soggetti con un indice di massa corporea (IMC) superiore a 35, indipendentemente da altre condizioni di salute, e per quelli con un IMC compreso tra 30 e 34,9 con disturbi metabolici (come diabete e cardiopatie). Molti di questi soggetti sono idonei anche ai farmaci per la perdita di peso. Come utilizzare questi farmaci insieme al trattamento chirurgico è oggetto di studio.

Ai fini dell’idoneità all’intervento chirurgico, è importante anche:

comprendere i rischi e gli effetti della chirurgia metabolica e bariatrica

essere motivati a seguire i cambiamenti della dieta e dello stile di vita richiesti dopo l’intervento chirurgico

avere provato altri metodi per dimagrire

essere fisicamente e mentalmente in grado di sottoporsi all’intervento chirurgico.

Gli esami specifici effettuati prima dell’intervento e il tempo trascorso tra l’invio dallo specialista e l’intervento chirurgico possono variare a seconda dalla compagnia assicurativa del paziente.

Di solito, quando si valuta la chirurgia bariatrica l’età non è il solo fattore determinante. Nei soggetti di età inferiore a 18 anni la chirurgia metabolica e bariatrica ha ottenuto buoni risultati a breve e lungo temine.

L’intervento chirurgico non è appropriato se il soggetto

Soffre di un disturbo di salute mentale non controllato (come depressione maggiore)

Ha un disturbo da uso di sostanze

Ha un tumore non in remissione o un’altra malattia potenzialmente letale

Tipi di chirurgia metabolica e bariatrica La chirurgia metabolica e bariatrica viene eseguita con due possibili metodi: chirurgia mininvasiva

chirurgia addominale a cielo aperto Di solito vengono utilizzate tecniche mininvasive (laparoscopia o procedure robot-assistite). Le procedure laparoscopiche prevedono l’inserimento di un tubo dotato di una telecamera (laparoscopio) attraverso una piccola incisione vicino all’ombelico. Successivamente, vengono inseriti da quattro a sei strumenti chirurgici nell’addome attraverso piccole incisioni simili alla prima. Nelle procedure robot-assistite il chirurgo utilizza braccia robotiche per tenere e manipolare gli strumenti inseriti attraverso le piccole incisioni. La chirurgia a cielo aperto tradizionale prevede una lunga incisione verticale nella parte centrale dell’addome e oggigiorno viene eseguita solo in alcuni casi. Le tecniche mininvasive causano meno dolore e hanno tempi di guarigione più brevi rispetto alla chirurgia a cielo aperto. La chirurgia metabolica e bariatrica può comportare la riduzione permanente delle dimensioni dello stomaco, talvolta aggirando parte dell’intestino tenue (ad esempio il bypass gastrico su ansa ad Y secondo Roux)

procedure endoscopiche (come il posizionamento di un palloncino nello stomaco) Entrambi questi interventi limitano la quantità di alimenti che una persona può ingerire. Inoltre, provocano cambiamenti del metabolismo e ormonali che promuovono la perdita di peso, ad esempio facendo avvertire prima il senso di sazietà. Gli interventi più comuni eseguiti negli Stati Uniti includono i seguenti: Gastrectomia a manica

Bypass gastrico con ansa a Y secondo Roux

Interventi di revisione (come la riduzione delle dimensioni della tasca gastrica)

Diversione biliopancreatica con switch duodenale (BPD/DS)

Bypass duodeno-ileale a singola anastomosi con gastrectomia a manica

Tecniche endoscopiche

Bendaggio gastrico regolabile Alcuni interventi, come la gastroplastica a bande verticali e il bendaggio gastrico regolabile, oggi vengono eseguiti raramente. Gastrectomia a manica La gastrectomia a manica è l’intervento di chirurgia metabolica e bariatrica utilizzato più comunemente negli Stati Uniti. Determina una perdita di peso significativa e prolungata. Viene asportata la maggior parte dello stomaco, che assume quindi la forma di uno stretto tubo (manica) a forma di banana. L’intestino tenue non viene alterato. La manica che ne risulta è in grado di contenere meno cibo, riducendo pertanto il numero di calorie assunte. Le persone avvertono anche meno fame. La gastrectomia a manica induce alcune variazioni ormonali che determinano un senso di sazietà precoce e possono contribuire alla perdita di peso. Tali variazioni migliorano anche l’uso del glucosio da parte dell’organismo, possibilmente contribuendo a ridurre la gravità del diabete. Le complicanze gravi sono rare. Può verificarsi un’infezione se il contenuto gastrico fuoriesce dalla manica. Può insorgere o peggiorare la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). La gastrectomia a manica può essere sconsigliata ai soggetti che lamentano sintomi significativi a causa della GERD prima dell’intervento chirurgico. Il sanguinamento grave è possibile con qualsiasi intervento chirurgico. Bypass gastrico con ansa a Y secondo Roux Nel bypass gastrico con ansa a Y secondo Roux si isola una piccola parte dello stomaco creando una piccola tasca gastrica. Di conseguenza, la quantità di alimenti che può essere ingerita in una volta è drasticamente ridotta. La tasca gastrica è collegata alla parte inferiore dell’intestino tenue (che prende il nome di digiuno). In questo modo, si aggira gran parte dello stomaco e dell’intestino tenue. Il nome della tecnica deriva dalla somiglianza della ricostruzione a una Y. L’apertura tra la tasca e l’intestino è stretta. Di conseguenza, gli alimenti passano lentamente dalla tasca all’intestino e il senso di sazietà dura più a lungo. Poiché il cibo aggira la parte inferiore dello stomaco e la parte superiore dell’intestino tenue (duodeno), scollegate, dove si verifica gran parte della digestione e dell’assorbimento, la quantità di cibo e il numero di calorie assorbite si riduce. Le parti aggirate dello stomaco e del duodeno vengono quindi collegate più in basso all’intestino tenue, in modo tale che i succhi digestivi (acidi biliari prodotti dal fegato e gli enzimi pancreatici) possano comunque mescolarsi con il cibo e sia comunque possibile digerirlo. Inoltre possono essere ancora assorbiti i nutrienti, compresi vitamine e minerali, riducendo il rischio di carenze nutrizionali. Il bypass gastrico (e la gastrectomia a manica) causa alcune variazioni ormonali che determinano un senso di sazietà immediato e possono contribuire alla perdita di peso. Tali variazioni migliorano anche l’uso del glucosio (uno zucchero) da parte dell’organismo, possibilmente contribuendo a ridurre la gravità del diabete o risolvendolo completamente. La maggior parte dei pazienti viene ricoverata per almeno una notte. Per molti soggetti che si sono sottoposti a bypass gastrico, l’assunzione di alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri raffinati può causare la sindrome da svuotamento. I sintomi della sindrome da svuotamento comprendono indigestione, nausea, diarrea, dolore addominale, sudorazione, stordimento e debolezza. La sindrome da svuotamento si verifica quando il cibo non digerito passa troppo rapidamente dallo stomaco all’intestino tenue. Analogamente alla gastrectomia a manica, le complicanze del bypass gastrico possono includere infezione se il contenuto gastrico fuoriesce dallo stomaco in corrispondenza delle nuove connessioni e sanguinamento. L’ostruzione intestinale è una complicanza rara, che può verificarsi in qualsiasi momento dopo l’intervento chirurgico. Bypass di una parte dell’apparato digerente Interventi di revisione A volte è necessario un secondo intervento (chiamato revisione) se il soggetto non ha raggiunto il peso desiderato o ha recuperato il peso perso, oppure perché si è verificata una complicanza diversa. Ad esempio, se dopo la gastrectomia a manica si sviluppa malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). La GERD può essere trattata mediante un bypass gastrico con ansa a Y secondo Roux. Gli interventi di revisione possono essere più complessi e presentano un rischio leggermente più alto di complicanze rispetto all’intervento chirurgico originale. Tuttavia, questi interventi sono sicuri ed efficaci se eseguiti da chirurghi bariatrici esperti. Il tipo di intervento di revisione dipende dalla procedura originale e dal motivo della revisione. Ad esempio, se è stato eseguito un bypass gastrico, la tasca gastrica può allungarsi e deve essere rimpicciolita. Oppure i chirurghi possono accorciare la parte dell’intestino tenue collegata allo stomaco. Questi interventi riducono l’assorbimento di calorie e nutrienti e la quantità di cibo che un soggetto è in grado di ingerire. Prima di un intervento di revisione di solito si esegue un’endoscopia. Una sonda flessibile a fibre ottiche viene fatta passare attraverso la bocca e la gola per esaminare la parte superiore dell’apparato digerente. Possono essere eseguite anche radiografie con bolo baritato. Le radiografie vengono eseguite dopo l’ingestione di bario, che delinea il tratto digerente e aiuta i medici a identificare eventuali anomalie presenti. Diversione biliopancreatica con switch duodenale La diversione biliopancreatica con switch duodenale rappresenta meno del 5% degli interventi bariatrici effettuati negli Stati Uniti. Tuttavia, il numero di interventi eseguiti ogni anno è in aumento. La diversione biliopancreatica con switch duodenale viene solitamente eseguita solo in soggetti gravemente obesi. Questo intervento prevede tre fasi principali: Gastrectomia a manica

Distacco della prima porzione dell’intestino tenue (il duodeno)

Collegamento tra la parte inferiore dell’intestino tenue (ileo) e il duodeno Viene creata un’ulteriore connessione tra due porzioni dell’ileo per creare una Y simile a quella creata nel bypass gastrico con ansa a Y secondo Roux. Innanzitutto si esegue una gastrectomia a manica per asportare la maggior parte dello stomaco. La prima porzione dell’intestino tenue (il duodeno) viene quindi staccata subito dopo l’estremità inferiore dello stomaco. La parte inferiore dell’intestino (ileo) viene collegata al duodeno in modo che il cibo passi attraverso la manica dall’inizio del duodeno all’ileo. Viene quindi creato il secondo collegamento tra due porzioni dell’ileo. In questo modo viene bypassata gran parte della porzione centrale dell’intestino tenue (digiuno). Di conseguenza i succhi gastrici (acidi biliari ed enzimi pancreatici) non possono mescolarsi col cibo nel luogo dove ciò avviene di solito e l’assorbimento di nutrienti e calorie si riduce. La perdita di peso è notevole, ma possono insorgere carenze nutrizionali se non vengono assunti integratori. Dopo questo intervento i medici eseguono degli esami per escludere carenze di vitamine e minerali. La diversione biliopancreatica con switch duodenale può essere utile anche per i soggetti con sindrome metabolica. La diversione biliopancreatica con switch duodenale può essere eseguita con uno o due interventi: prima solo una gastrectomia a manica, poi la diversione biliopancreatica con switch duodenale dopo la perdita di peso iniziale. Bypass duodeno-ileale a singola anastomosi con gastrectomia a manica Il bypass duodeno-ileale a singola anastomosi con gastrectomia a manica è simile alla diversione biliopancreatica con switch duodenale, ma è leggermente più semplice e rapido; inoltre, il rischio di carenze nutrizionali è inferiore, perché la parte dell’intestino tenue che assorbe i nutrienti è più lunga. La differenza principale è che il bypass duodeno-ileale a singola anastomosi con gastrectomia a manica prevede un solo collegamento. Si esegue innanzitutto una gastrectomia a manica per rimuovere un’ampia porzione dello stomaco, creando uno stomaco più piccolo a forma di banana. La prima porzione dell’intestino tenue (duodeno) viene quindi tagliata appena sotto lo stomaco. Un secondo taglio viene eseguito a distanza di diversi piedi dall’estremità inferiore dell’intestino tenue (ileo). L’estremità tagliata del duodeno collegata allo stomaco viene quindi collegata all’ileo. Poiché la lunghezza di questo nuovo segmento dell’intestino tenue rimane relativamente lunga, la quantità di nutrienti assorbiti è maggiore. Dopo questo intervento i pazienti devono comunque assumere integratori alimentari ed essere monitorati per eventuali carenze, anche se sono meno probabili rispetto alla diversione biliopancreatica con switch duodenale. La perdita di peso è notevole e viene mantenuta; i soggetti hanno meno fame e la glicemia è sotto controllo. Questo intervento può peggiorare i sintomi da reflusso gastroesofageo o provocarli. Può anche verificarsi reflusso biliare. Tecniche endoscopiche Nuove tecniche endoscopiche possono aiutare a trattare i soggetti per i quali l’intervento chirurgico non è possibile o che preferiscono non sottoporvisi. Una delle procedure prevede l’introduzione nello stomaco, attraverso la gola, di un palloncino sgonfio che viene quindi riempito di soluzione fisiologica. Il palloncino riduce la quantità di cibo che lo stomaco è in grado di contenere, facendo sì che il soggetto si senta sazio dopo aver mangiato quantità di cibo più piccole. Il palloncino viene rimosso dopo 6 mesi. Si osserva una perdita di peso iniziale, che può tuttavia essere riacquistato nel lungo periodo. Un’altra tecnica è la gastroplastica endoscopica a manica. Il medico inserisce un endoscopio nello stomaco attraverso la bocca e la gola e introduce gli strumenti nello stomaco attraverso l’endoscopio. Lo stomaco viene quindi suturato dall’interno per ridurne le dimensioni. I tassi di complicanze sono bassi. Le complicanze più comuni includono nausea, sanguinamento gastrointestinale, fuoriuscita del contenuto dello stomaco e infezioni. Il reflusso gastroesofageo è meno probabile con la gastroplastica endoscopica a manica. Inoltre, la gastroplastica endoscopica a manica può essere reversibile. I risultati a 5 anni suggeriscono il mantenimento della perdita di peso, nonostante per alcuni soggetti sia necessario un intervento di revisione. Bendaggio gastrico regolabile Il bendaggio gastrico regolabile oggi viene utilizzato raramente negli Stati Uniti. Ai soggetti che sono stati sottoposti a questo intervento normalmente vengono rimossi i bendaggi e si procede a una gastrectomia a manica o a un bypass gastrico. Il bendaggio gastrico regolabile prevede il posizionamento di un bendaggio all’estremità superiore dello stomaco per dividere quest’ultimo in una parte superiore più piccola e in una parte inferiore più grande. Il cibo attraversa il bendaggio mentre si sposta verso l’intestino, ma la fascia ne rallenta il passaggio. Al bendaggio è collegata una sonda con un dispositivo che consente l’accesso al bendaggio all’altra estremità della sonda (attraverso un ingresso). L’ingresso viene posizionato appena al di sotto della pelle in modo tale da consentire la regolazione del bendaggio dopo l’intervento chirurgico. Attraverso l’ingresso è possibile iniettare liquido nel bendaggio per espanderlo e restringere il passaggio tra la parte superiore e inferiore dello stomaco. Se si verificano problemi o se il bendaggio è troppo restrittivo, è possibile anche rimuovere liquido dal bendaggio per allargare il passaggio. Se il passaggio è più piccolo, la parte superiore dello stomaco si riempie più rapidamente, inviando al cervello il messaggio che lo stomaco è pieno. Di conseguenza, si assumerà una quantità inferiore di cibo e si perderà una quantità di peso significativa nel tempo. Nel lungo periodo le complicanze includono reflusso gastroesofageo, esofagite, allentamento del bendaggio e deterioramento del tessuto sotto il bendaggio. Bendaggio gastrico

Valutazione della chirurgia metabolica e bariatrica Prima dell’intervento di chirurgia metabolica e bariatrica, i soggetti vengono valutati per stabilire se l’intervento potrà aiutarli. I medici cercano di stabilire quanto siano pronti e in grado di seguire i cambiamenti dello stile di vita necessari dopo l’intervento chirurgico. Vengono effettuati un esame obiettivo e dei test. I test possono includere: esami eseguiti di routine prima di un intervento chirurgico per controllare la funzionalità degli organi vitali

esami del sangue, compresi i test epatici (per stabilire il grado di funzionalità del fegato e l’eventuale presenza di danni) e la misurazione dei livelli di glicemia, colesterolo e altri grassi (lipidi) (a digiuno)

esami del sangue per misurare i livelli di vitamina D, vitamina B12, folati e ferro

elettrocardiogramma per controllare la presenza di coronaropatia

talvolta valutazione dell’apparato digerente (con radiografie o endoscopia)

talvolta, ecografia addominale, compresa la cistifellea

in qualche caso, ecocardiogramma (ecografia del cuore)

a volte, vengono effettuati esami della funzionalità polmonare per valutare ad esempio l’eventuale presenza di asma o broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

a volte, esami della funzionalità tiroidea

a volte, valutazione del sonno (compresa la polisonnografia) ed esami dell’apnea notturna Quando si rilevano determinate patologie, vengono adottate misure per controllarle e per ridurre il rischio di dover intervenire chirurgicamente. Si tratta, ad esempio, l’ipertensione arteriosa. Ai soggetti che fumano si consiglia di smettere di fumare almeno 8 settimane prima dell’intervento chirurgico e preferibilmente in modo permanente. Il fumo aumenta il rischio di problemi respiratori e il rischio di ulcere ed emorragie nell’apparato digerente dopo l’intervento chirurgico. Vengono effettuate anche valutazioni di salute mentale e nutrizionali. I pazienti devono comunicare al medico qualsiasi farmaco o preparato erboristico stiano assumendo. È possibile che prima dell’intervento chirurgico debba essere sospesa l’assunzione di alcuni farmaci, compresi gli anticoagulanti (come il warfarin) e l’aspirina.