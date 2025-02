Stupor und Koma

Kontrakturen: Ein Mangel an Bewegung kann auch zu einer permanenten Versteifung und Verkürzung der Muskeln (Kontrakturen) führen, so dass die Gelenke permanent gebeugt bleiben.

Schädigung der Muskeln und Nerven in Armen und Beinen: Ein Mangel an Bewegung oder das Liegen in einer bestimmten Position über einen längeren Zeitraum kann Druck auf einen Nerv ausüben, der dicht an der Körperoberfläche in der Nähe eines hervorstehenden Knochens verläuft, wie etwa auf einen Nerv im Ellenbogen, in der Schulter, im Handgelenk oder Knie. Ein solcher Druck kann den Nerv schädigen. Infolgedessen funktionieren die Muskeln, welche der Nerv kontrolliert, weniger gut.