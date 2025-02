Benommenheit und Schwindel (Vertigo)

Bei Patienten mit Schwindel stellen Ärzte zunächst immer Fragen zu den Symptomen und zur Krankengeschichte. Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Die Befunde in der Krankengeschichte und bei der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache für den Schwindel und die eventuell erforderlichen Untersuchungen hin (siehe Tabelle mit einigen Ursachen und Merkmalen von Schwindel).

Zusätzlich zu den Warnzeichen fragt der Arzt nach verschiedenen weiteren Merkmalen. Dazu gehören die Schwere der Symptome (ob die Person gestürzt ist oder nicht zur Arbeit gehen konnte), Erbrechen und/oder Ohrgeräusche, ob die Symptome kommen und gehen oder ständig vorliegen sowie mögliche Auslöser der Symptome (beispielsweise Änderung der Kopfhaltung oder Einnahme eines neuen Arzneimittels).

Die körperliche Untersuchung und die Untersuchungen von Auge und Ohr sowie die neurologischen Untersuchungen sind besonders wichtig. Es wird ein Hörtest durchgeführt, dann werden die Ohren auf Anomalien des Gehörgangs und des Trommelfells untersucht. Auch die Augenbewegungen des Patienten, etwa ein Nystagmus, können dem Arzt wichtige Hinweise liefern.

Hörverlust oder ein Klingeln in den Ohren (Tinnitus) sind Hinweise auf eine Innenohrerkrankung.

Nystagmus deutet auf eine Erkrankung hin, die das Innenohr oder verschiedene Nervenverbindungen im Hirnstamm betrifft. Nystagmus ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Augen schnell und wiederholt ruckartig in eine Richtung bewegen und dann langsamer in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Der Arzt versucht bewusst, einen Nystagmus auszulösen, wenn er nicht spontan auftritt. Die Richtung, in die sich die Augen bewegen, und die Dauer des Nystagmus lassen Rückschlüsse auf die Ursache des Schwindels zu. Der Nystagmus wird folgendermaßen ausgelöst: Der Patient legt sich auf den Rücken und der Arzt rollt ihn langsam von Seite zu Seite. Dabei beobachtet er die Augen. Ein Facharzt verwendet dabei gelegentlich eine sogenannte Frenzelbrille. Diese besteht aus stark vergrößernden Gläsern, durch die der Arzt die Augenbewegung gut verfolgen kann. Der Patient dagegen sieht stark verschwommen und kann seinen Blick nicht auf eine bestimmte Stelle fixieren. Eine solche visuelle Fixation würde die Auslösung eines Nystagmus durch den Arzt erschweren. Während des Manövers zur Auslösung des Nystagmus können die Augenbewegungen mithilfe von Elektroden um die Augen (Sensoren, die auf der Haut haften) erfasst werden (Elektronystagmographie) oder mit einer Videokamera an der Frenzelbrille aufgezeichnet werden (Video-Elektronystagmographie). Wenn beim Rollen von Seite zu Seite kein Nystagmus auftritt, versucht der Arzt ein anderes Manöver. Beispielsweise kann eiskaltes Wasser in den Gehörgang gebracht werden (kalorischer Test). Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Dix-Hallpike-Manöver, bei der in schneller Folge die Kopfposition des Patienten verändert wird.

Auch ist eine vollständige neurologische Untersuchung denkbar, wobei besonderes Augenmerk auf Gangsicherheit, Gleichgewicht und Koordination gelegt wird.