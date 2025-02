Einer Dehydratation vorzubeugen ist besser, als sie zu behandeln. Erwachsene sollten mindestens 6 Gläser Flüssigkeit am Tag trinken (einschließlich der Flüssigkeiten durch die Aufnahme von Nahrungsmitteln mit großem Wassergehalt, z. B. Früchten und Gemüse). Die Flüssigkeitsaufnahme sollte an heißen Tagen, beim Arbeiten oder Sporttreiben in der Hitze, während oder nach längerem Training und, wenn möglich, nach Erbrechen und/oder Durchfall erhöht werden.

Anstrengung, eine hohe Körpertemperatur und heißes Wetter erhöhen den Wasserbedarf des Körpers. Für den Ersatz von Elektrolyten während anstrengendem Sport sind einige Sportdrinks entwickelt worden. Diese Drinks können verwendet werden, um einer Dehydratation vorzubeugen. Vor und nach intensiver sportlicher Betätigung sollte man Getränke mit Elektrolyten zu sich nehmen. Bevor Patienten mit Herz- und Nierenkrankheiten ein Sporttraining aufnehmen, sollten sie mit ihrem Arzt besprechen, wie sie Flüssigkeiten sicher ersetzen.

Die Betroffenen sollten sicherstellen, dass ältere Familienmitglieder ausreichend Wasser zur Verfügung haben, wenn sie sich allein in einem heißen Raum, im Auto oder anderen Ort aufhalten.