Warum ist Rauchen schlecht für die Gesundheit?

Tabak wird in Zigaretten, Zigarren und Pfeifen geraucht. Tabakrauch enthält viele schädliche chemische Stoffe, die Probleme im gesamten Körper, nicht nur der Lunge, verursachen.

Rauchen macht abhängig, da der Tabak eine Droge enthält, die Nikotin heißt

Rauchen verursacht Krebs.

Rauchen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder einer Lungenkrankheit (zum Beispiel für die chronisch obstruktive Lungenkrankheit [COPD] oder Lungenkrebs).

Das Rauchen aufzugeben ist schwer. Es gibt jedoch Medikamente und Kurse, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Gewohnheiten zu ändern

Atmet man den Rauch einer anderen Person ein, das sogenannte Passivrauchen, kann das die gleichen gesundheitlichen Folgen haben wie das Rauchen selbst.

Rauchen in der Schwangerschaft kann das ungeborene Kind schädigen und folgende Auswirkungen haben:

Frühgeburt

Ein niedriges Geburtsgewicht

Plötzlichen Kindstod

Probleme mit der Lunge, unter anderem Asthma

Wie verhält es sich mit E-Zigaretten? Elektronische Zigaretten oder E-Zigaretten und Verdampfer enthalten flüssiges Nikotin und Aromastoffe, aber keinen Tabak. Die E-Zigarette oder der Verdampfer erhitzt das sogenannte Liquid, damit es verdampft und eingeatmet werden kann. Auch von E-Zigaretten oder Verdampfern bzw. dem darin enthaltenen Nikotin kann man nikotinabhängig werden.

Die durch den Rauch hervorgerufenen Probleme treten bei E-Zigaretten oder Verdampfern nicht auf, da hier keine Verbrennung stattfindet.

Bestimmte Substanzen im Dampf, wie z. B. THC oder Vitamin-E-Acetat, scheinen zu einer schweren Lungenschädigung und manchmal zum Tod führen zu können.

Da E-Zigaretten und Verdampfer noch nicht lange auf dem Markt sind, ist nichts über die langfristigen Risiken bekannt.