Warum ist Rauchen schlecht für die Gesundheit?
Tabak wird in Zigaretten, Zigarren und Pfeifen geraucht. Tabakrauch enthält viele schädliche chemische Stoffe, die Probleme im gesamten Körper, nicht nur der Lunge, verursachen.
Rauchen macht abhängig, da der Tabak eine Droge enthält, die Nikotin heißt
Rauchen verursacht Krebs.
Rauchen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder einer Lungenkrankheit (zum Beispiel für die chronisch obstruktive Lungenkrankheit [COPD] oder Lungenkrebs).
Das Rauchen aufzugeben ist schwer. Es gibt jedoch Medikamente und Kurse, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Gewohnheiten zu ändern
Atmet man den Rauch einer anderen Person ein, das sogenannte Passivrauchen, kann das die gleichen gesundheitlichen Folgen haben wie das Rauchen selbst.
Rauchen in der Schwangerschaft kann das ungeborene Kind schädigen und folgende Auswirkungen haben:
Frühgeburt
Ein niedriges Geburtsgewicht
Probleme mit der Lunge, unter anderem Asthma
Wie verhält es sich mit E-Zigaretten?
Elektronische Zigaretten oder E-Zigaretten und Verdampfer enthalten flüssiges Nikotin und Aromastoffe, aber keinen Tabak. Die E-Zigarette oder der Verdampfer erhitzt das sogenannte Liquid, damit es verdampft und eingeatmet werden kann.
Auch von E-Zigaretten oder Verdampfern bzw. dem darin enthaltenen Nikotin kann man nikotinabhängig werden.
Die durch den Rauch hervorgerufenen Probleme treten bei E-Zigaretten oder Verdampfern nicht auf, da hier keine Verbrennung stattfindet.
Bestimmte Substanzen im Dampf, wie z. B. THC oder Vitamin-E-Acetat, scheinen zu einer schweren Lungenschädigung und manchmal zum Tod führen zu können.
Da E-Zigaretten und Verdampfer noch nicht lange auf dem Markt sind, ist nichts über die langfristigen Risiken bekannt.
Was geschieht, wenn ein Kind Nikotin schluckt?
Wenn ein Kind eine Zigarette oder etwas anderes, das Nikotin enthält, gegessen hat, (zum Beispiel Nikotinkaugummis), ist eine Notfallbehandlung erforderlich. Das Kind wird dann auf eine Nikotinvergiftung hin behandelt.
Welche Auswirkungen hat das Rauchen?
Unmittelbare Auswirkungen
Das Rauchen selbst hat meist keine Auswirkungen, Sie können jedoch:
Voller Energie sein
Sich besser konzentrieren
Weniger Hunger verspüren
Wenn Sie noch nicht an das Rauchen gewöhnt sind, kann Ihnen übel bzw. heiß werden.
Langzeitauswirkungen
Das Rauchen schädigt beinahe jedes Organ im Körper. Die Hauptprobleme im Zusammenhang mit dem Rauchen sind:
Herzinfarkt und Schmerzen im Brustraum
COPD ist eine Erkrankung der Lunge, die eine Atemnot hervorruft.
Zudem wird durch das Rauchen die Wahrscheinlichkeit folgender Störungen erhöht:
Ein Schlaganfall
Lungenkrebs, zusätzlich zu anderen Formen von Krebs
Infektionen der Lunge und Asthma
Osteoporose (eine Krankheit, bei der die Knochen schwächer werden und leichter brechen)
Wunde Stellen im Magen (Ulzera)
Katarakte (dabei wird die Linse im Auge immer trüber, wodurch die Sehkraft mit der Zeit abnimmt)
Rauchen führt außerdem zu:
Trockener und faltiger Haut
Dünnem Haar
Gelben Zähnen
Gewichtsverlust
Entzugssymptome
Wenn Sie das Rauchen aufgeben, kann es zu Entzugserscheinungen kommen. Dabei fühlen Sie sich krank, da Sie eine Droge aufgeben, die Sie lange Zeit konsumiert haben. Die Entzugssymptome des Rauchens können sich folgendermaßen zeigen:
Sie möchten rauchen.
Sie sind launisch, ängstlich, schläfrig oder traurig
Sie haben Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten.
Sie zittern (Tremor genannt).
Sie haben Magenprobleme und nehmen an Gewicht zu.
Sollte ich mit meinem Arzt über das Rauchen sprechen?
Ja, Sie sollten mit Ihrem Arzt über Ihren Tabakkonsum sprechen.
Ihr Arzt kann:
Ihnen erklären, warum das Rauchen Ihren Körper schädigen kann
Ihnen helfen, das Rauchen aufzugeben