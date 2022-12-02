Verdampfen

Bestandteile
Bei elektronischen Zigaretten (E-Zigaretten) ist die aktive Substanz Nikotin; es sind keine anderen Tabakprodukte vorhanden. Elektronische Zigaretten und Verdampfer wurden ursprünglich als Hilfsmittel vermarktet, um mit dem Rauchen aufzuhören, aber Konsumenten von E-Zigaretten bleiben weiterhin abhängig von Nikotin. E-Zigaretten wurden nicht von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) nicht als Produkte zur Raucherentwöhnung zugelassen.
Manche Menschen verwenden die Verdampfer, um andere Wirkstoffe zu inhalieren als Nikotin, etwa Marihuana, Haschischöle, synthetisches Marihuana (alle drei Mittel enthalten THC) und synthetische Cannabinoide.
Zusätzlich zu Wasser und aktiven Inhaltsstoffen enthalten für den kommerziellen Handel hergestellte Verdampfer in der Regel Propylenglykol oder pflanzliche Glyzerin-basierte Flüssigkeiten zusammen mit Aromastoffen und anderen Chemikalien, einschließlich Spuren von Metallen. Illegal hergestellte Verdampfer enthalten wahrscheinlich zusätzliche inaktive Bestandteile, von denen einige, wie Vitamin-E-Acetat, an einer Verdampfer-bezogenen Lungenschädigung beteiligt sein könnten.
Komplikationen bei der Verdampfung
Mögliche Komplikationen der Verdampfung umfassen:
Verwendung von Nikotin durch Nichtraucher, die zu Nikotinabhängigkeit führt
Schwere Lungenschädigung
Ein Problem ist, dass Nichtraucher, insbesondere Jugendliche, die Nikotin einatmen, nikotinabhängig werden.
Bestimmte Substanzen im Dampf können zu einer schweren Lungenschädigung und manchmal zum Tod führen. Das Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA und andere klinische und öffentliche Gesundheitspartner untersuchen den landesweiten Anstieg einer Lungenschädigung durch Verdampfung (Vaping). (Siehe CDC: Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products.)
THC-haltige Vapingprodukte und solche mit Vitamin-E-Acetat sind mit Fällen schwerer Lungenschädigung verbunden, die mit dem Verdampfen zusammenhängen. Die CDC und FDA empfehlen, dass Menschen keine THC-haltigen E-Zigaretten oder Verdampfer verwenden, insbesondere Produkte aus unzuverlässigen Quellen, wie Freunden, Angehörigen oder im Internet oder Online-Händler. E-Zigaretten oder Verdampfern sollte kein Vitamin E hinzugefügt werden.
Weitere Informationen
