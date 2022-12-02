Verdampfen

Bei elektronischen Zigaretten (E-Zigaretten) ist die aktive Substanz Nikotin; es sind keine anderen Tabakprodukte vorhanden. Elektronische Zigaretten und Verdampfer wurden ursprünglich als Hilfsmittel vermarktet, um mit dem Rauchen aufzuhören, aber Konsumenten von E-Zigaretten bleiben weiterhin abhängig von Nikotin. E-Zigaretten wurden nicht von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) nicht als Produkte zur Raucherentwöhnung zugelassen.

Manche Menschen verwenden die Verdampfer, um andere Wirkstoffe zu inhalieren als Nikotin, etwa Marihuana, Haschischöle, synthetisches Marihuana (alle drei Mittel enthalten THC) und synthetische Cannabinoide.

Zusätzlich zu Wasser und aktiven Inhaltsstoffen enthalten für den kommerziellen Handel hergestellte Verdampfer in der Regel Propylenglykol oder pflanzliche Glyzerin-basierte Flüssigkeiten zusammen mit Aromastoffen und anderen Chemikalien, einschließlich Spuren von Metallen. Illegal hergestellte Verdampfer enthalten wahrscheinlich zusätzliche inaktive Bestandteile, von denen einige, wie Vitamin-E-Acetat, an einer Verdampfer-bezogenen Lungenschädigung beteiligt sein könnten.