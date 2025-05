Desensitizing Zahnpasten für empfindliche Zähne

besondere Zahnputztechnik

bisweilen eine Transplantation

Die Behandlung von Zahnfleischschwund ist notwendig, wenn das Zahnfleisch oder die Zähne die dicke Gewebebrücke verlieren, die zum Schutz des darunterliegenden Knochens beiträgt. Eine Behandlung des Zahnfleischschwundes ist außerdem erforderlich, wenn sich Zahnbelag (ein filmartiger Belag, die hauptsächlich aus Bakterien besteht)ansammelt, zu geschwollenem, geröteten Zahnfleisch führt und nur schwer entfernt werden kann.

Bei Menschen mit leichtem Zahnfleischschwund oder leichter Empfindlichkeit trägt der Zahnarzt möglicherweise eine Substanz auf, die die Zähne weniger empfindlich macht. Empfohlen werden desensibilisierende Zahnpasta oder eine sanfte Zahnpasta ohne aggressive Abriebmittel, wie sie gewöhnlich in Zahnpasten zur Zahnsteinbekämpfung oder zum Aufhellen der Zähne enthalten sind. Die Betroffenen werden angewiesen, eine Zahnbürste mit weichen Borsten in Kombination mit einer besonderen Zahnputztechnik anzuwenden, welche die Reinigung der Zähne am Zahnfleischsaum erleichtert. Dabei werden die Borsten in einem Winkel von 45 Grad zum Zahn sanft vor- und zurückbewegt. Diese Maßnahmen verhindern, dass sich der Zahnfleischschwund verschlimmert. Sie bieten jedoch keine Heilung.

Bei stark ausgeprägtem Zahnfleischschwund wird im Rahmen der Behandlung Weichgewebe vom Gaumen oder verarbeitetes Spendergewebe in den befallenen Bereich transplantiert.